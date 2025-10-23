ليكيب: يويفا يقر بخطأ إداري في تسجيل رشيد غزال بقائمة ليون الأوروبية

أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بخطأ تسجيل رشيد غزال لاعب ليون في قائمة الفريق الأوروبية.

وكان قد تقدم نادي أوتريخت بشكوى رسمية إلى "يويفا" ضد ليون، بعد مشاركة رشيد غزال في مباراة الفريقين ضمن الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه قد أصدر يويفا توضيحًا لاحقًا يفيد بأن تسجيل غزال في قائمة ليون الأوروبية لم يكن صحيحًا، إذ تم التعاقد معه بعد الموعد النهائي المحدد في الأول من سبتمبر.

غزال شارك كبديل في مباراة أوتريخت وصنع هدف الفوز الوحيد، قبل أن يُزال اسمه من قائمة الفريق في المواجهة التالية أمام سالزبورج التي فاز بها ليون بهدفين دون مقابل.

وأكد "يويفا" أن النادي الفرنسي أُُبلغ بالقرار بعد مباراة أوتريخت، وتم تعديل قائمته قبل الجولة التالية، كما تم فتح تحقيق انضباطي عقب الشكوى التي تقدم بها النادي الهولندي.

وبحسب التقارير، اعترف الاتحاد الأوروبي بوقوع خطأ إداري في اعتماد قيد اللاعب الجزائري، مشيرًا إلى أن هناك حالات مشابهة لأندية أخرى.

غزال، البالغ من العمر 33 عامًا، لن يكون مؤهلًا للمشاركة الأوروبية مع ليون حتى يناير المقبل، بينما يستعد فريقه لمواجهة بازل يوم الخميس في الدوري الأوروبي.