سعود عبد الحميد يرفض العودة للدوري السعودي

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 10:51

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - روما

رفض سعود عبد الحميد لاعب روما المعار إلى لانس العودة إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سعود عبد الحميد

النادي : لانس

وينتهي تعاقد سعود عبد الحميد مع روما بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية،فإن سعود عبد الحميد لاعب روما المعار إلى لانس يرفض العودة إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية رغم تلقيه العديد من العروض.

أخبار متعلقة:
الدوري السعودي - الشباب يفرض التعادل على أهلي جدة بـ 10 لاعبين الدوري السعودي – بنزيمة وساكالا يفسدان افتتاحية كونسيساو مع الاتحاد مانشستر يونايتد يضع هدفا مفاجئا لتعويض زيركزي من الدوري السعودي الرياضية: رابطة الدوري السعودي توافق على طلبات الـ4 الكبار

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن سعود عبد الحميد يفضل البقاء في الدوريات الأوروبية رغم الاهتمام الذي يلقاه من الأندية السعودية.

وارتبط سعود عبد الحميد في وقت سابق بالعودة لناديه الهلال خاصة مع إصابة جواو كانسيلو.

كما أشارت تقارير إلى رغبة جورج جيسوس مدربه السابق ومدرب النصر الحالي في الحصول على خدماته.

سعود شارك خلال الموسم الحالي مع لانس في 6 مباريات وصنع هدفا.

وانتقل الظهير الأيمن السعودي إلى روما بداية الموسم الماضي قادما من الهلال.

كما سبق له اللعب بقميص اتحاد جدة في بداية مسيرته.

سعود عبد الحميد الدوري السعودي
نرشح لكم
تأكد غياب سالم الدوسري عن الكلاسيكو السعودي بنزيمة جاهز لكلاسيكو الهلال كوليبالي: إنزاجي سبب تطور أدائي إنزاجي: سالم الدوسري سيغيب عن الكلاسيكو.. وهذا سبب غياب مالكوم ضد السد دوري أبطال آسيا - الهلال يقسو على السد بثلاثية ويحقق العلامة الكاملة التشكيل - ثيو هيرنانديز يقود الهلال.. وفيرمينيو أساسي مع السد القطري جيسوس يكشف سبب استبعاد رونالدو من مواجهة "جوا" الهندي مؤمن سليمان: قيمة لاعب اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل
أخر الأخبار
تنس – السعودية تستضيف بطولة ماسترز 1000 نقطة بدءا من 2028 31 دقيقة | رياضات أخرى
من فريديم بارك.. ميسي يجدد تعاقده مع إنتر ميامي حتى 2028 43 دقيقة | أمريكا
الـ 11.. بلدية المحلة يعلن إقالة أحمد عبد الرؤوف بعد تذيل دوري المحترفين 53 دقيقة | الكرة المصرية
كاف يعلن مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 ساعة | منتخب مصر
دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يخسر لأول مرة هذا الموسم.. والقناة يطارده ساعة | القسم الثاني
انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية ساعة | الدوري المصري
كاف يختار 7 حكام مصريين مرشحين لإدارة مباريات كأس الأمم ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 12 من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515760/سعود-عبد-الحميد-يرفض-العودة-للدوري-السعودي