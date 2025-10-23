سعود عبد الحميد يرفض العودة للدوري السعودي

رفض سعود عبد الحميد لاعب روما المعار إلى لانس العودة إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سعود عبد الحميد النادي : لانس

وينتهي تعاقد سعود عبد الحميد مع روما بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية،فإن سعود عبد الحميد لاعب روما المعار إلى لانس يرفض العودة إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية رغم تلقيه العديد من العروض.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن سعود عبد الحميد يفضل البقاء في الدوريات الأوروبية رغم الاهتمام الذي يلقاه من الأندية السعودية.

وارتبط سعود عبد الحميد في وقت سابق بالعودة لناديه الهلال خاصة مع إصابة جواو كانسيلو.

كما أشارت تقارير إلى رغبة جورج جيسوس مدربه السابق ومدرب النصر الحالي في الحصول على خدماته.

سعود شارك خلال الموسم الحالي مع لانس في 6 مباريات وصنع هدفا.

وانتقل الظهير الأيمن السعودي إلى روما بداية الموسم الماضي قادما من الهلال.

كما سبق له اللعب بقميص اتحاد جدة في بداية مسيرته.