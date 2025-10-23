الاتحاد السكندري لـ في الجول: سنتقدم بشكوى رسمية ضد الشهدي بسبب قراراته أمام الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بقيادة محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي التقدم بشكوى رسمية ضد مصطفى الشهدي حكم مواجهة الفريق ضد الأهلي.

ويرى سلامة أن حكم اللقاء قد ارتكب أخطاء ساهمت في التأثير على نتيجة المباراة.

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري.

وقال سلامة لـ FilGoal.com: "سنتقدم باعتراض رسمي على الحكم مصطفى الشهدي اليوم الخميس بسبب القرارات التي اتخذها ضد الفريق في مواجهة الأهلي".

وأضاف "حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء غير صحيحة أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة، بالإضافة لطرد غير مستحق لقائد الفريق كريم الديب".

وتابع: "طالبنا من قبل بعدم إسناد أي مباراة لهذا الحكم، ونطالب بتعيين حكام دوليين لمباريات الفريق المتبقية".

واختتم: "لا نعلم كيف يتم تعيين حكام غير دوليين لمباريات مهمة ومصيرية وجماهيرية بهذا الحجم".

وكان الأهلي قد تغلب على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

وواصل الأهلي انتصاراته إذ حقق الانتصار الخامس على التوالي في الدوري.

وشهد اللقاء حالتي طرد الأولى لأحمد كوكا في الدقيقة 78 قبل أن يتعرض كريم الديب لاعب الاتحاد للطرد في الدقيقة 85.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتا وحقق انتصاره الخامس على التوالي.

بينما الاتحاد السكندري تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12، بينما يستضيف الاتحاد فريق وادي دجلة يوم الإثنين.