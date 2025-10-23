بن رمضان: حققنا الفوز وهو الأهم.. ونتحسن من مباراة لأخرى

أشاد محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي بفوزه فريقه الصعب على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.

وفاز الأهلي على زعيم الثغر في الجولة 11 من الدوري المصري وانفرد بصدارة الترتيب.

وقال محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي عبر قناة النادي: "حققنا الفوز وهو الأهم ونريد أن نبقى في أجواء الفوز من أجل إصلاح المشاكل".

وأضاف "الفريق يتحسن من مباراة لأخرى، وأي مباراة تكون صعبة ضد الأهلي لأن كل الفرق تبذل مجهودا بنسبة 100% ضدنا".

وأتم عن يس توروب "لدينا مدرب كبير وهو إضافة كبيرة وسيحسن أداء اللاعبين بشكل فردي وجماعي، وسنحاول تطبيق كل أفكاره ونصل لأبعد نقطة".

video:1

وفاز الأهلي على الاتحاد 2-1 ضمن الجولة 11 من الدوري المصري، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

وافتتح بنشرقي التسجيل في الدقيقة 15 من صناعة زيزو، قبل أن ينجح زيزو في إضافة الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

أما الاتحاد فسجل هدفه الوحيد من جملة رائعة سجلها فادي فريد في الدقيقة 69 من صناعة أبو بكر ليادي.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12، بينما يستضيف الاتحاد فريق وادي دجلة يوم الإثنين.