ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد

أشاد تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد بأداء فريقه وخاصة جود بيلينجهام بعد الفوز على يوفنتوس بهدف دون رد.

وانتصر ريال مدريد بنتيجة 1-0 على يوفنتوس في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال تشابي ألونسو عبر قناة موفيتسار الإسبانية: "سعيد من أجل بيلينجهام، بعد الإصابة تحتاج لمباراة جيدة، وبعيدا عن الهدف لعب بشكل رائع في مراكز متقدمة، وكان رائعا للغاية في الشوط الثاني، وسعيد للغاية من أجله".

وأضاف "تحسن الفريق، لم نهاجم بشكل جيد، لكننا نتأقلم، استحوذنا أكثر على الكرة وزادت سرعتنا، وهذا ما منحنا فرصة صناعة الفرص، أخبرت اللاعبين أن اللقاء يتعلق بالعمل الجاد وصناعة الفرص وألا نفقد التوازن".

وأردف "كان علينا أن ننهي المباراة، لكننا أنهينا اللقاء بـ 3 نقاط، كورتوا كان رائعا للغاية، ونأمل أن نواصل على ذلك".

وعن أداء الدفاع قال: "نتحسن أسبوعا تلو الأخرى، تفوقوا علينا في بعض التحولات، لأننا أردنا أن نكون أكثر قوة في منتصف ملعب المنافس".

وأكمل "وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد".

وأتم عن إصابة ماركو أسنسيو: "من المبكر جدا الحديث عن الأمر، سنرى غدا لننتظر ونرى".



































وأصبح تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد خامس مدرب يبدأ مشواره الأوروبي مع الفريق بـ 3 انتصارات متتالية بعد كل من يوب هاينكس وكارلوس كيروش وجوزيه مورينو وكارلو أنشيلوتي.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ 9 نقاط في المركز الخامس خلف باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وإنتر وأرسنال الذين يتفوقون بفارق الأهداف عن الملكي.

فيما تراجع يوفنتوس للمركز الخامس والعشرين بنقطتين بعد تعادلين وهزيمة.