ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 00:48

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

أشاد تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد بأداء فريقه وخاصة جود بيلينجهام بعد الفوز على يوفنتوس بهدف دون رد.

وانتصر ريال مدريد بنتيجة 1-0 على يوفنتوس في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال تشابي ألونسو عبر قناة موفيتسار الإسبانية: "سعيد من أجل بيلينجهام، بعد الإصابة تحتاج لمباراة جيدة، وبعيدا عن الهدف لعب بشكل رائع في مراكز متقدمة، وكان رائعا للغاية في الشوط الثاني، وسعيد للغاية من أجله".

أخبار متعلقة:
فان دايك: لا أشعر بالارتياح وعلينا التعامل مع الأمر أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية خماسية دون صلاح.. ليفربول يكسر سلسلة الخسائر باكتساح فرانكفورت في دوري الأبطال بهدف بيلينجهام.. ريال مدريد يتفوق على يوفنتوس في أبطال أوروبا

وأضاف "تحسن الفريق، لم نهاجم بشكل جيد، لكننا نتأقلم، استحوذنا أكثر على الكرة وزادت سرعتنا، وهذا ما منحنا فرصة صناعة الفرص، أخبرت اللاعبين أن اللقاء يتعلق بالعمل الجاد وصناعة الفرص وألا نفقد التوازن".

وأردف "كان علينا أن ننهي المباراة، لكننا أنهينا اللقاء بـ 3 نقاط، كورتوا كان رائعا للغاية، ونأمل أن نواصل على ذلك".

وعن أداء الدفاع قال: "نتحسن أسبوعا تلو الأخرى، تفوقوا علينا في بعض التحولات، لأننا أردنا أن نكون أكثر قوة في منتصف ملعب المنافس".

وأكمل "وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد".

وأتم عن إصابة ماركو أسنسيو: "من المبكر جدا الحديث عن الأمر، سنرى غدا لننتظر ونرى".

وأصبح تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد خامس مدرب يبدأ مشواره الأوروبي مع الفريق بـ 3 انتصارات متتالية بعد كل من يوب هاينكس وكارلوس كيروش وجوزيه مورينو وكارلو أنشيلوتي.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ 9 نقاط في المركز الخامس خلف باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وإنتر وأرسنال الذين يتفوقون بفارق الأهداف عن الملكي.

فيما تراجع يوفنتوس للمركز الخامس والعشرين بنقطتين بعد تعادلين وهزيمة.

ريال مدريد تشابي ألونسو دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
فان دايك: لا أشعر بالارتياح وعلينا التعامل مع الأمر أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية خماسية دون صلاح.. ليفربول يكسر سلسلة الخسائر باكتساح فرانكفورت في دوري الأبطال بهدف بيلينجهام.. ريال مدريد يتفوق على يوفنتوس في أبطال أوروبا بلباو يوقف انتصارات كاراباج أجدام.. وأوسيمين يقود جالاتاسراي للفوز الثاني بـ دوري الأبطال انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(0) يوفنتوس.. فوز الملكي انتهت في أبطال أوروبا - فرانكفورت (1)-(5) ليفربول تشكيل أبطال أوروبا - مبابي يقود ريال مدريد.. وثنائي في هجوم يوفنتوس
أخر الأخبار
بن رمضان: حققنا الفوز وهو الأهم.. ونتحسن من مباراة لأخرى 2 ساعة | الدوري المصري
ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو 3 ساعة | آسيا
فان دايك: لا أشعر بالارتياح وعلينا التعامل مع الأمر 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خماسية دون صلاح.. ليفربول يكسر سلسلة الخسائر باكتساح فرانكفورت في دوري الأبطال 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بهدف بيلينجهام.. ريال مدريد يتفوق على يوفنتوس في أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري - تأكد غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 3 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515753/ألونسو-سعيد-من-أجل-بيلينجهام-وصليت-ألا-يتعرض-ميليتاو-للطرد