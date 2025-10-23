دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو

بدأ عماد النحاس مشواره مع الزوراء العراقي بالخسارة من استقلال دوشنبه بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2.

وعاد النصر السعودي من الهند بانتصار ثمين بنتيجة 2-1 على جوا الهندي في غياب كريستيانو رونالدو.

وتعرض الزوراء لأول خسارة له مع عماد النحاس في ظهوره الأول بنتيجة 2-1 وهي الثانية على التوالي للفريق قاريا.

وتقدم بطل العراق مبكرا بهدف المهاجم النيجيري إبراهيم في الدقيقة 4.

وعدّل أميربيك جورابويف النتيجة في الدقيقة 20.

وخطف النيجيري بول كومولافي في الدقيقة 84 هدف الفوز للفريق الطاجيكستاني.

وتفوق النصر بفضل هدفي أنجيلو وهارون كامارا في الدقيقتين 10 و27.

وفي الدقيقة 41 قلص بيرسون فيرنانديز الفارق للفريق الهندي.

النصر يتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط ويليه استقلال دوشنبه بـ 6 نقاط.

فيما يأتي الزوراء في المركز الثالث بـ 3 نقاط ويتذيل جوا الترتيب بدون رصيد بعد انتصاف مباريات المجموعة.