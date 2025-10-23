دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو
الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 00:39
كتب : FilGoal
بدأ عماد النحاس مشواره مع الزوراء العراقي بالخسارة من استقلال دوشنبه بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2.
وعاد النصر السعودي من الهند بانتصار ثمين بنتيجة 2-1 على جوا الهندي في غياب كريستيانو رونالدو.
وتعرض الزوراء لأول خسارة له مع عماد النحاس في ظهوره الأول بنتيجة 2-1 وهي الثانية على التوالي للفريق قاريا.
وتقدم بطل العراق مبكرا بهدف المهاجم النيجيري إبراهيم في الدقيقة 4.
وعدّل أميربيك جورابويف النتيجة في الدقيقة 20.
وخطف النيجيري بول كومولافي في الدقيقة 84 هدف الفوز للفريق الطاجيكستاني.
أهداف المباراة |
الإستقلال الطاجيكي 2 - 1 الزوراء العراقي #دوري_أبطال_آسيا_الثاني#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/0AwvweXvRO— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 22, 2025
وتفوق النصر بفضل هدفي أنجيلو وهارون كامارا في الدقيقتين 10 و27.
وفي الدقيقة 41 قلص بيرسون فيرنانديز الفارق للفريق الهندي.
النصر يتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط ويليه استقلال دوشنبه بـ 6 نقاط.
فيما يأتي الزوراء في المركز الثالث بـ 3 نقاط ويتذيل جوا الترتيب بدون رصيد بعد انتصاف مباريات المجموعة.
أهداف المباراة|
النصر السعودي فاز 2-1 على مضيفه غوا الهندي في دوري أبطال آسيا الثاني #دوري_أبطال_آسيا_الثاني#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/rqcS2HZyp6— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 22, 2025