فان دايك: لا أشعر بالارتياح وعلينا التعامل مع الأمر

يعتبر فيرجيل فان دايك قائد ليفربول أمام فوز الفريق الكبير على حساب آينتراخت فرانكفورت يعد فوزًا يستحق البناء عليه.

واكتسح ليفربول مضيفه أينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك في تصريحات لـ TNT Sports عقب المباراة: "ألعب كرة القدم منذ فترة طويلة ولا أشعر بالارتياح، نشعر بخيبة أمل من خسارة المباريات وعلينا أن نتعامل مع الأمر وأن نتحد ونواصل العمل".

وأضاف "حققنا فوزا اليوم وعلينا أن نكون مستعدين لمواجهة برينتفورد السبت، ولا ننجرف وراء الأمور السلبية".

ونجح ليفربول في كسر الهزائم التي تعرض لها في المباريات الأربع الأخيرة أمام كريستال بالاس، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وأمام جالاتاسراي في دوري الأبطال.

وأكمل قائد ليفربول "الطريقة الوحيدة لتقديم أداء جيد هي التركيز على المهمة التي تنتظرنا".

وأتم "دعونا نستمر ولا ننجرف وراء كل هذه الأمور".

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب مرحلة الدوري لبطولة دوري الأبطال، فيما توقف رصيد فرانكفورت عند 3 نقاط في المركز 22.

تقدم فرانكفورت في الدقيقة 26 عن طريق راسموس كريستنسن.

فيما سجل خماسية ليفربول هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 36، وفيرجيل فان دايك 38، وإبراهيما كوناتي 44، وكودي جاكبو 65، ودومينيك سوبوسلاي 70.