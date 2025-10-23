أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 00:16

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

واصل بايرن ميونيخ انتصاراته المتتالية هذا الموسم بعد التغلب على كلوب بروج بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة بالتساوي مع باريس سان جيرمان وإنتر وأرسنال وريال مدريد.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ كل من لينارت كارل وهاري كين ولويس دياز ونيكولاس جاكسون على الترتيب.

وبذلك أصبح بايرن ميونيخ أول فريق في تاريخ فرق الدوريات الخمس الكبرى الذي يحقق الفوز في أول 11 مباراة بالموسم.

ويأتي ذلك دون حساب مواجهة السوبر أمام شتوتجارت والتي كانت قبل انطلاق الموسم.

كما أصبح لينارت كارل أصغر هداف لبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وأصغر هداف ألماني بشكل عام بعمر 17 عاما و242 يوميا.

أما تشيلسي فاكتسح أياكس بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وتعرض أياكس لطرد مباشر مبكرا في الدقيقة 15 بسبب تهور كينيث تايلور لاعب الفريق الهولندي.

واستغل تشيلسي النقص العددي وسجل 4 أهداف في الشوط الأول عن طريق كل من جويو وكايسيدو وإنزو فيرنانديز وإستيفاو، بينما سجل فيجورست هدف أياكس الوحيد.

وسجل تيريك جورج هدف الشوط الثاني الوحيد وخامس أهداف تشيلسي.

وشهدت المباراة احتساب 3 ركلات جزاء منهم هدف أياكس وهدفين لتشيلسي.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط بينما يتذيل أياكس الترتيب بدون رصيد من النقاط.

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ تشيلسي
