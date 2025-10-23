خماسية دون صلاح.. ليفربول يكسر سلسلة الخسائر باكتساح فرانكفورت في دوري الأبطال

اكتسح ليفربول مضيفه أينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك محمد صلاح أساسيا في المباراة للمرة الثانية على التوالي، وشارك بديلا في الدقيقة 73 بعد تسجيل الريدز الأهداف الخمسة.

ولم يخض صلاح مباراة جالاتا سراي في الجولة الثانية أساسيا، وإنما شارك كبديل.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر، فيما توقف رصيد فرانكفورت عند 3 نقاط في المركز 22.

ونجح ليفربول في كسر الهزائم التي تعرض لها في المباريات الأربع الأخيرة أمام كريستال بالاس، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وأمام جالاتاسراي في دوري الأبطال.

تقدم فرانكفورت في الدقيقة 26 عن طريق راسموس كريستنسن.

فيما سجل خماسية ليفربول هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 36، وفيرجيل فان دايك 38، وإبراهيما كوناتي 44، وكودي جاكبو 65، ودومينيك سوبوسلاي 70.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من فرانكفورت، ونجح ماماردشفيلي في التصدى للهدف الأول في الدقيقة 8 بعد تسديدة قوية من جان ماتيو باهويا.

وأهدر إيزاك فرصتين في الدقيقتين 8، و10، بعد تألق الحارس مايكل زيتيرر.

وأجرى ليفربول تبديل اضطراري في الدقيقة 19 بخروج فريمبونج ونزول كونور برادلي بدلا منه.

ونجح فرانكفورت في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق راسموس كريستنسن بتسديدة صاروخية سكنت شباك ماماردشفيلي.

حاول ليفربول بعدها العودة، حتى أدرك إيكيتيكي هدف التعادل في الدقيقة 36 من هجمة مرتدة بعد تمريرة رائعة من روبرتسون لينفرد المهاجم الفرنسي ويسدد في الشباك، قبل أن يقدم الاعتذار لجماهير ناديه السابق.

وانضم إيكيتيكي إلى ليفربول الصيف الماضي قادما من فرانكفورت.

بعدها بدقيقتين نجح فيرجيل فان دايك في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 من رأسية رائعة بعد ركنية نفذها جاكبو ليتقدم الريدز.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف كوناتي الهدف الثالث في الدقيقة 44 برأسية قوية بعد ركنية نفذها سوبوسلاي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى سلوت تبديلا ثانيا بخروج ألكسندر إيزاك ونزول فيدريكو كييزا بدلا منه.

وكاد فلوريان فيرتز أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 56 بعد ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء سددها بطريقة رائعة ولكن الحارس أبعدها لركنية.

وفي الدقيقة 65 أضاف كودي جاكبو الهدف الرابع من هجمة مرتدة ليمرر فيرتز كرة عرضية ليضعها الهولندي بسهولة في الشباك.

وأضاف دومينيك سوبوسلاي الهدف الخامس في الدقيقة 70 الهدف الخامس من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وحل صلاح بديلا ضمن 3 تبديلات في الدقيقة 73، بنزول محمد صلاح وماك أليستر وجوميز بدلا من جاكبو وإيكيتيكي وكوناتي

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ليفربول على حساب فرانكفورت 5-1.