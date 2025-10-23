بهدف بيلينجهام.. ريال مدريد يتفوق على يوفنتوس في أبطال أوروبا

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 00:06

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد - يوفنتوس

انتصر ريال مدريد على يوفنتوس بهدف دون رد في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وفاز الملكي بفضل هدف جود بيلينجهام.

وأصبح تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد خامس مدرب يبدأ مشواره الأوروبي مع الفريق بـ 3 انتصارات متتالية بعد كل من يوب هاينكس وكارلوس كيروش وجوزيه مورينو وكارلو أنشيلوتي.

أخبار متعلقة:
قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي الدوري المصري - تأكد غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف اللجنة الأولمبية توجه بمتابعة الجندي ولوكا لتحقيقات القيم في أزمة لاعبي تنس الطاولة سموحة يهدي الأهلي صدارة الدوري بتعادل سلبي أمام المصري

ورفع ريال مدريد رصيده لـ 9 نقاط في المركز الخامس خلف باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وإنتر وأرسنال الذين يتفوقون بفارق الأهداف عن الملكي.

فيما تراجع يوفنتوس للمركز الخامس والعشرين بنقطتين بعد تعادلين وهزيمة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا مع محاولات اصطدمت بتركيز وحذر دفاعي كبير لكلا الفريقين.

أول فرصة محققة جاءت في الدقيقة بتسديدة أرضية من ويستون ماكيني تصدى لها تيبو كورتوا بثبات في الدقيقة 11.

وتألق كورتوا في التصدي لتسديدة فيدريكو جاتي في الدقيقة 14.

ورد دي جريجوريو بالتصدي لرأسية تشواميني في الدقيقة 17 ليظل التعادل سائدا.

وعاود الحارس الإيطالي التألق لتسديدة مبابي في الدقيقة 41 وحولها لركنية.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي بداية الشوط الثاني تألق كورتوا في التصدي لفرصة بيير كالولو، وبعد 6 دقائق انفرد فلاهوفيتش وسدد كرة تألق الحارس البلجيكي في منعها.

وفي الدقيقة 57 حاول فينيسيوس جونيور بمراوغة الدفاع وسدد كرة أرضية من داخل الـ 18 ارتدت بالقائم وتابع جود بيلينجهام معلنا تقدم الملكي.

هدف هو الأول للإنجليزي هذا الموسم بقميص الملكي.

وفي الدقيقة 71 تألق دي جريجوريو ومنع ريال مدريد من مضاعفة تقدمه بالتصدي لتصويبة صاروخية من مبابي ومتابعة جولر.

في الدقيقة 86 انفرد ثنائي هجوم يوفنتوس البديل أوبيندا وجوناثان ديفيد، وبعد سلسلة تمريرات بينهما سدد ديفيد كرة أرضية لكن تدخل راؤول أسنسيو ببراعة ومنع الكرة قبل الوصول لمرمى حارسه.

وأهدر لاعبو يوفنتوس في الدقيقة 90+4 فرصة إضافة الهدف الثاني من مرتدة سريعة لتنتهي المباراة بفوز الميرنجي بهدف دون رد.

يوفنتوس ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد فان دايك: لا أشعر بالارتياح وعلينا التعامل مع الأمر أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية خماسية دون صلاح.. ليفربول يكسر سلسلة الخسائر باكتساح فرانكفورت في دوري الأبطال بلباو يوقف انتصارات كاراباج أجدام.. وأوسيمين يقود جالاتاسراي للفوز الثاني بـ دوري الأبطال انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(0) يوفنتوس.. فوز الملكي انتهت في أبطال أوروبا - فرانكفورت (1)-(5) ليفربول تشكيل أبطال أوروبا - مبابي يقود ريال مدريد.. وثنائي في هجوم يوفنتوس
أخر الأخبار
بن رمضان: حققنا الفوز وهو الأهم.. ونتحسن من مباراة لأخرى 2 ساعة | الدوري المصري
ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو 3 ساعة | آسيا
فان دايك: لا أشعر بالارتياح وعلينا التعامل مع الأمر 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خماسية دون صلاح.. ليفربول يكسر سلسلة الخسائر باكتساح فرانكفورت في دوري الأبطال 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بهدف بيلينجهام.. ريال مدريد يتفوق على يوفنتوس في أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري - تأكد غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 3 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515748/بهدف-بيلينجهام-ريال-مدريد-يتفوق-على-يوفنتوس-في-أبطال-أوروبا