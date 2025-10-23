بهدف بيلينجهام.. ريال مدريد يتفوق على يوفنتوس في أبطال أوروبا
الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 00:06
كتب : FilGoal
انتصر ريال مدريد على يوفنتوس بهدف دون رد في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.
وفاز الملكي بفضل هدف جود بيلينجهام.
وأصبح تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد خامس مدرب يبدأ مشواره الأوروبي مع الفريق بـ 3 انتصارات متتالية بعد كل من يوب هاينكس وكارلوس كيروش وجوزيه مورينو وكارلو أنشيلوتي.
ورفع ريال مدريد رصيده لـ 9 نقاط في المركز الخامس خلف باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وإنتر وأرسنال الذين يتفوقون بفارق الأهداف عن الملكي.
فيما تراجع يوفنتوس للمركز الخامس والعشرين بنقطتين بعد تعادلين وهزيمة.
وصف المباراة
بدأ اللقاء هادئا مع محاولات اصطدمت بتركيز وحذر دفاعي كبير لكلا الفريقين.
أول فرصة محققة جاءت في الدقيقة بتسديدة أرضية من ويستون ماكيني تصدى لها تيبو كورتوا بثبات في الدقيقة 11.
وتألق كورتوا في التصدي لتسديدة فيدريكو جاتي في الدقيقة 14.
ورد دي جريجوريو بالتصدي لرأسية تشواميني في الدقيقة 17 ليظل التعادل سائدا.
وعاود الحارس الإيطالي التألق لتسديدة مبابي في الدقيقة 41 وحولها لركنية.
شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي بداية الشوط الثاني تألق كورتوا في التصدي لفرصة بيير كالولو، وبعد 6 دقائق انفرد فلاهوفيتش وسدد كرة تألق الحارس البلجيكي في منعها.
وفي الدقيقة 57 حاول فينيسيوس جونيور بمراوغة الدفاع وسدد كرة أرضية من داخل الـ 18 ارتدت بالقائم وتابع جود بيلينجهام معلنا تقدم الملكي.
هدف هو الأول للإنجليزي هذا الموسم بقميص الملكي.
القائم يمنع هدف فينيسيوس 🚫⚽️
لكن بلينغهام في المكان المناسب ليكملها في الشباك ويمنح التقدم لريال مدريد! 👏🔥
وفي الدقيقة 71 تألق دي جريجوريو ومنع ريال مدريد من مضاعفة تقدمه بالتصدي لتصويبة صاروخية من مبابي ومتابعة جولر.
في الدقيقة 86 انفرد ثنائي هجوم يوفنتوس البديل أوبيندا وجوناثان ديفيد، وبعد سلسلة تمريرات بينهما سدد ديفيد كرة أرضية لكن تدخل راؤول أسنسيو ببراعة ومنع الكرة قبل الوصول لمرمى حارسه.
وأهدر لاعبو يوفنتوس في الدقيقة 90+4 فرصة إضافة الهدف الثاني من مرتدة سريعة لتنتهي المباراة بفوز الميرنجي بهدف دون رد.