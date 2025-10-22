الدوري المصري - تأكد غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف
الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 23:01
كتب : FilGoal
تأكد غياب صلاح محسن مهاجم المصري عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف.
وكان صلاح محسن قد تحصل على البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم خلال مواجهة سموحة.
وتعادل المصري أمام سموحة سلبيا بدون أهداف ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري.
وتحصل صلاح محسن على البطاقة الصفراء في الدقيقة 81 بعد عرقلة مدافع سموحة.
وكان صلاح محسن حصل على البطاقة الصفراء الأولى أمام حرس الحدود.
بينما كانت البطاقة الصفراء الثانية أمام بتروجت.
ويتصدر صلاح محسن صدارة ترتيب هدافين الدوري المصري برصيد 5 أهداف.
ويواجه المصري فريق الأهلي يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة 13.
ويغيب المصري عن مباريات الجولة 12 للحصول على الراحة.
نرشح لكم
بن رمضان: حققنا الفوز وهو الأهم.. ونتحسن من مباراة لأخرى قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي سموحة يهدي الأهلي صدارة الدوري بتعادل سلبي أمام المصري كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام السوبر المصري 2025 الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت والقناة الناقلة تامر مصطفى: الحكم ظلمنا وصنعنا فرصا أكثر أمام الأهلي مؤتمر توروب: لست راضيا عن الأداء رغم الفوز ونحتاج للتطور.. والدفاع الجيد يمنحك البطولات انتهت الدوري - المصري (0)-(0) سموحة.. نهاية المباراة