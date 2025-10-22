الدوري المصري - تأكد غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 23:01

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري ضد بيراميدز

تأكد غياب صلاح محسن مهاجم المصري عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف.

صلاح محسن

النادي : المصري

المصري

وكان صلاح محسن قد تحصل على البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم خلال مواجهة سموحة.

وتعادل المصري أمام سموحة سلبيا بدون أهداف ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري.

وتحصل صلاح محسن على البطاقة الصفراء في الدقيقة 81 بعد عرقلة مدافع سموحة.

وكان صلاح محسن حصل على البطاقة الصفراء الأولى أمام حرس الحدود.

بينما كانت البطاقة الصفراء الثانية أمام بتروجت.

ويتصدر صلاح محسن صدارة ترتيب هدافين الدوري المصري برصيد 5 أهداف.

ويواجه المصري فريق الأهلي يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة 13.

ويغيب المصري عن مباريات الجولة 12 للحصول على الراحة.

