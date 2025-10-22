قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 22:32

كتب : FilGoal

حسين لبيب

أعلنت قناة الزمالك تقدم النادي بشكوى رسمية ضد جماهير الأهلي إلى رابطة الأندية.

وذكرت قناة الزمالك: "مجلس النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي على خلفية الهتافات والسباب الجماعي ضد نادي الزمالك خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري."

وحقق الأهلي الفوز على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في إطار مباريات الجولة الـ11 في الدوري، والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وأضافت قناة الزمالك "مجلس إدارة نادي الزمالك يقرر التقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية ضد جماهير الأهلي بسبب الهتافات والسباب والجماعي حفاظا على هيبة وكرامة النادي"

وتابعت "نادي الزمالك لا يمكن أن يقف صامتًا أمام ما حدث اليوم من جماهير الأهلي في ملعب المباراة، حيث تكرر السباب الجماعي ضد الزمالك بشكل فج ومستفز، وهذا الأمر مرفوض شكلًا وموضوعًا."

وأعلنت قناة النادي "إدارة النادي ستتقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على هيبة وكرامة نادي الزمالك".

وأشارت "الزمالك سيواصل الدفاع عن حقوقه بكل الطرق القانونية، والأندية مطالبة جميعًا بالالتزام بميثاق الشرف الرياضي، والابتعاد عن إشعال الفتن بين الجماهير."

واختتمت "نطالب رابطة الأندية بتطبيق اللائحة بكل حزم، وأن يتم التعامل مع هذه الواقعة مثلما تم التعامل مع وقائع مشابهة سابقًا."

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة في المركز الرابع.

