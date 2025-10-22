اللجنة الأولمبية توجه بمتابعة الجندي ولوكا لتحقيقات القيم في أزمة لاعبي تنس الطاولة

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 22:30

كتب : FilGoal

اللجنة الأولمبية المصرية

وجهت اللجنة الأولمبية المصرية بمتابعة التحقيقات الجارية مع لاعبي منتخب تنس الطاولة عمر عصر ومحمود أشرف ومدربهما، بعد الأحداث التي شهدتها بطولة إفريقيا الأخيرة في تونس.

وقرر ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية تكليف أحمد أسامة الجندي رئيس لجنة شؤون اللاعبين، ومحمد علاء لوكا عضو اللجنة، بحضور ومتابعة جلسات التحقيق التي تُعقد تحت إشراف لجنة القيم برئاسة شريف القماطي.

وشدد إدريس على ضرورة توقيع عقوبة عادلة بحق من تثبت إدانته، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على قيم الانضباط والأخلاق داخل الرياضة المصرية، وعدم السماح لأي تصرف فردي بتشويه صورة الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب تنس الطاولة في البطولة الإفريقية الأخيرة.

وكانت بعثة مصر قد حققت إنجازًا غير مسبوق بالتتويج بجميع الميداليات الذهبية في منافسات الرجال والسيدات للمرة الأولى منذ نحو عشرين عامًا.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة التحقيق غدًا الخميس، بحضور الجندي ولوكا، وذلك ضمن الإجراءات المعتمدة في مدونة السلوك الأخلاقي التي فعّلتها اللجنة الأولمبية لضمان الشفافية والانضباط.

وأكدت اللجنة الأولمبية التزامها الكامل بمبادئ النزاهة، ورفضها لأي تجاوز أو إخلال بالسلوك الرياضي، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع أي خروج عن القواعد الأخلاقية داخل المنظومة الرياضية.

وشهدت المباراة النهائية للرجال بين مصر والجزائر مشادة كلامية بين عمر عصر ومحمود أشرف ثنائي منتخب مصر.

وأوضح عمر عصر أن المشادة التي حدثت بينه وبين زميله نجل رئيس الاتحاد المصري لعدم احترامه أثناء خوض المباراة النهائية لمنتخب مصر في بطولة إفريقيا.

وقرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحويل الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق الرسمي، وذلك لما بدر منه في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

اللجنة الأولمبية المصرية تنس طاولة
