سموحة يهدي الأهلي صدارة الدوري بتعادل سلبي أمام المصري

أهدى فريق سموحة، الأهلي صدارة الدوري المصري بعد التعادل السلبي أمام المصري.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف المواجهة بين سموحة والتي أقيمت على استاد السويس الجديد.

وبعد تعثر المصري رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث خلف الأهلي وسيراميكا كليوباترا بعد خوض 11 مباراة.

بينما تقدم سموحة للمركز الثامن برصيد 15 نقطة من 10 مباريات.

ويغيب المصري عن مباريات الجولة الـ 12 في الدوري بسبب الحصول على راحة.

وشهد الشوط الأول تفوق سموحة مع تراجع المصري.

ودفع نبيل الكوكي بالثلاثي الهجومي صلاح محسن ومنذر طمين وعبد الرحيم دغموم في الدقيقة 66.

وظهر المصري بشكل أفضل في آخر نصف ساعة من المباراة بحثا عن خطف نقاط المواجهة.

وأنقذ أحمد ميهوب حارس مرمى سموحة هدفا محققا في الدقيقة 72 من تسديدة منذر طمين.

بينما أنقذت عارضة المصري هدفا من تسديدة حسام أشرف في الوقت بدل من الضائع ليحافظ على التعادل.

ويعاني المصري في آخر 4 مباريات في الدوري من عدم الانتصار سوى في مواجهة وحيدة كانت أمام البنك الأهلي في الجولة العاشرة.

بينما خسر أمام بتروجت وتعادل أمام كل من فاركو وسموحة.

أما سموحة فيواصل نتائجه الجيدة ويحافظ على سجله بدون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي بانتصارين وتعادلين.

ويواجه المصري فريق الأهلي في مباراته المقبلة يوم 2 نوفمبر ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

أما سموحة فيستضيف الجونة يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.