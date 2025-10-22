كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام السوبر المصري 2025

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 22:19

كتب : محمد جمال

محمد معروف

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة قائمة الحكام المسافرين إلى الإمارات لإدارة مباريات السوبر.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي

ويقام كأس السوبر المصري بمشاركة 4 فرق هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا

وكان FiGoal.com انفرد بقائمة الحكام المسافرين إلى الإمارات.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمود البنا، محمد معروف، وأحمد حسام طه، وسامي هلهل، وهاني خيري، وشريف عبد الله، وطارق مصطفى، وخالد حسين، ومحمود عاشور، وحسام عزب.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن إسناد مباراتي نصف النهائي إلى حكام مصريين.

ويلتقي في نصف النهائي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، والزمالك في مواجهة بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الاتحاد بالتنسيق مع الشركة الراعية للبطولة، قد قرروا إقامة النهائي بحكام أجانب.

فيما سيدير مباراة تحديد المركز الثالث، طاقم حكام إماراتي.

وتأتي استضافة السوبر المصري بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة. والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري في إمارة أبوظبي.

وستكون تلك المرة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يستضيف ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يعد بيراميدز مشاركا بالكارت الذهبية.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة. بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

وجاء جدول المباريات

نصف النهائي - 6 نوفمبر

الزمالك × بيراميدز.. استاد آل نهيان في أبو ظبي

الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين.

المركز الثالث - 9 نوفمبر

الخاسر من مباراتي نصف النهائي.. استاد آل نهيان في أبو ظبي

النهائي - 9 نوفمبر

الفائز من مباراتي نصف النهائي.. استاد محمد بن زايد في أبو ظبي

السوبر المصري حكام السوبر
