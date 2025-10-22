بمشاركة كهربا وغياب ربيعة.. العين يفوز على القادسية في دوري أبطال الخليج

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 22:19

كتب : FilGoal

القادسية - العين

شارك محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم القادسية في خسارة فريقه أمام العين الإماراتي في دوري أبطال الخليج.

وأقيمت المباراة في الكويت على ملعب محمد الثاني بمشاركة كهرباء كبديل وغاب رامي ربيعة عن قائمة العين.

وسجل يوسف سليمان هدف تقدم العين بتسديدة من داخل الـ 18 في الدقيقة 63.

وشارك كهربا في الدقيقة 70 بدلا من بدر المطوع أسطورة الكرة الكويتية كبديل.

وكاد كهربا في الدقيقة 86 أن يسجل هدف التعادل بتسديدة على الطائر تصدى لها حسن ساني ببراعة.

ويتصدر العين الترتيب برصيد 6 نقاط للمجموعة الأولى منفردا بصدارة الترتيب.

فيما يحتل زاخو العراقي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعدما تعادل مع سترة البحرين بدون أهداف.

ويتذيل القادسية الترتيب بدون رصيد من النقاط من خسارتين.

