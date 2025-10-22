بلباو يوقف انتصارات كاراباج أجدام.. وأوسيمين يقود جالاتاسراي للفوز الثاني بـ دوري الأبطال

ألحق أتلتيك بلباو الإسباني، الهزيمة الأولى لـ كاراباج أجدام الأذربيجاني في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحوّل بلباو تأخره على ملعبه بهدف إلى فوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

كما حقق أتليتك بلباو أول فوز له بدوري الأبطال بعد الخسارة في المباراتين السابقتين.

تقدم كاراباج في الدقيقة الأولى عن طريق ليناردو أندرادي بعد انفراده بالحارس.

ولكن نجح جوركا جوروزيتا في إدارك التعادل لـ بلباو في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني، أضاف روبرت نافارو الهدف الثاني في الدقيقة 70، قبل أن يوسع الفريق الإسباني النتيجة بتسجيل الهدف الثالث عن طريق جوركا جوروزيتا في الدقيقة 88.

ورفع بلباو رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ21 مع 10 أندية أخرى بالنتيجة ذاتها قبل نهاية مباريات الجولة الثالثة.

فيما توقف رصيد كارباج عند 6 نقاط متراجعا للمركز العاشر.

كما حقق جالاتاسراي فوزه الثاني على التوالي، أمام بودو جليمت النرويجي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

سجل النيجيري فيكتور أوسيمين هدفين لبطل تركيا في الدقيقتين 3، و33 لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف يونس أكجون الهدف الثاني في الدقيقة 60، قبل أن يقلص اندرياس هيلميرسين النتيجة بتسجيل هدف لبطل النرويج في الدقيقة 75.

جالاتاسراي رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ11، فيما تلقى بودو جليمت هزيمته الأولى بعد تعادلين في أول جولتين ليتوقف رصيده عند نقطتين في المركز 26.

وتعرض جالاتاسراي لخسارة قاسية في الجولة الأولى أمام أينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على حساب ليفربول بهدف نظيف.