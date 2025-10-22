انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(0) يوفنتوس.. فوز الملكي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثامن برصيد 6 نقاط من انتصارين.

فيما يحتل يوفنتوس المركز الرابع والعشرين برصيد نقطتين من تعادلين.

انتهت

ق 71: دي جريجوريو يتألق مرتين في التصدي لتسديدة مبابي ثم بيلينجهام

ق 57: جووووول أووول بيلينجهام يسجل من متابعة لتسديدة فيني التي ارتدت من القائم الأيسر ليوفنتوس

ق 51: انفراد من فلاهوفيتش يتصدى له كورتوا ويحولها لركنية

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40: دي جريجريو يتألق في التصدي لانفراد مبابي

بداية اللقاء