انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(0) يوفنتوس.. فوز الملكي
الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.
ويحتل ريال مدريد المركز الثامن برصيد 6 نقاط من انتصارين.
فيما يحتل يوفنتوس المركز الرابع والعشرين برصيد نقطتين من تعادلين.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
--
انتهت
ق 71: دي جريجوريو يتألق مرتين في التصدي لتسديدة مبابي ثم بيلينجهام
ق 57: جووووول أووول بيلينجهام يسجل من متابعة لتسديدة فيني التي ارتدت من القائم الأيسر ليوفنتوس
ق 51: انفراد من فلاهوفيتش يتصدى له كورتوا ويحولها لركنية
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 40: دي جريجريو يتألق في التصدي لانفراد مبابي
بداية اللقاء
نرشح لكم
ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد فان دايك: لا أشعر بالارتياح وعلينا التعامل مع الأمر أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية خماسية دون صلاح.. ليفربول يكسر سلسلة الخسائر باكتساح فرانكفورت في دوري الأبطال بهدف بيلينجهام.. ريال مدريد يتفوق على يوفنتوس في أبطال أوروبا بلباو يوقف انتصارات كاراباج أجدام.. وأوسيمين يقود جالاتاسراي للفوز الثاني بـ دوري الأبطال انتهت في أبطال أوروبا - فرانكفورت (1)-(5) ليفربول تشكيل أبطال أوروبا - مبابي يقود ريال مدريد.. وثنائي في هجوم يوفنتوس