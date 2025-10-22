كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 21:41

كتب : FilGoal

باو كوبارسي

أبدى باو كوبارسي مدافع برشلونة هدوءه قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو، مؤكدًا أن الفريق لا ينشغل بنتائج الموسم الماضي أو بفكرة تسجيل عدد كبير من الأهداف.

باو كوبارسي

النادي : برشلونة

برشلونة

قال كوبارسي خلال فعالية تقديم شراكة جديدة بين برشلونة وإحدى شركات خدمة السيارات: "الناس تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو، لكننا لا نفكر في ذلك. لا نهتم بالأرقام أو النتائج السابقة، فقط نريد خوض مباراة جيدة والفوز".

وأضاف: "لعبت بجوار إريك جارسيا في آخر مباراتين ولدينا تفاهم جيد. كل المدافعين يحظون بثقة المدرب. أفضّل اللعب في الجانب الأيمن، لكنني جاهز للمشاركة في أي مركز من أجل الفريق".

وتحدث كوبارسي عن زميله رونالد أراوخو: "إريك يتميز باللعب من الخلف، بينما رونالد قوي بدنيًا جدًا. أحب اللعب مع كليهما، وعلاقتي بهما خارج الملعب تساعد في التواصل داخل المباراة".

وعن مواجهة مبابي أجاب "نعرف مدى خطورته، لكن الأهم أن ندافع كفريق لا كأفراد. سنجري بعض التعديلات البسيطة ونحاول منعه، لكن التركيز سيكون على أنفسنا أكثر من أي شيء آخر".

كما تحدث عن إلغاء مباراة برشلونة أمام فياريال في ميامي: "كل الأندية كانت ضد إقامة المباريات خارج إسبانيا. البطولة يجب أن تُلعب هنا، لكن القرار بيد رابطة الدوري وعلينا احترامه".

واختتم بالإشادة بزميليه الشابين بعد الفوز على أولمبياكوس في دوري الأبطال: "فيرمين قدم مباراة رائعة، ودرو صنع هدفًا في عمر صغير جدًا. وجود لاعبين بهذا العمر في الفريق أمر مميز".

الدوري الإسباني برشلونة
