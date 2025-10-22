انتهت في أبطال أوروبا - فرانكفورت (1)-(5) ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني في الجولة الثالثة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمرة الثانية على التوالي في مباريات دوري الأبطال، بعدما جلس بديلا أمام جالاتا سراي في الجولة الثانية.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

ويحتل ليفربول المركز الـ18 برصيد 3 نقاط، فيما يسبقه فرانكفورت في المركز الـ17 بنفس الرصيد.

وخسر ليفربول 4 مباريات على التوالي، بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، ومباراة في دوري أبطال أوروبا.

---------------

نهاية المباراة بفوز ليفربول على حساب فرانكفورت 5-1

ق 73: التبديل الثالث لليفربول بنزول محمد صلاح وماك أليستر وجوميز بدلا من جاكبو وإيكيتيكي وكوناتي

ق 70: جوووووول الخامس لليفربول عن طريق دومينيك سوبوسلاي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق 65: جوووووول الرابع عن طريق كودي جاكبو بعد متابعة كرة عرضية من فيرتز.

ق 56: ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء لصالح ليفربول سددها فلوريان فيرتز ولكن حارس ليفركوزن مايكل زيتيرر يتصدى

تبديل ثاني للريدز مع بداية الشوط الثاني بنزول فيدريكو كييزا بدلا من ألكسندر إيزاك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 3-1

ق 44: جووووول كوناااااتي يسجل الهدف الثالث من رأسية قوية بعد ركنية نفذها سوبوسلاي.

ق 38: جووووول فان دايك يسجل الهدف الثاني من رأسية رائعة بعد ركنية نفذها جاكبو ليتقدم الريدز.

ق 36: جووووول التعادل عن طريق إيكيتيكي بعدما انطلق إثر تمريرة رائعة من روبرتسون لينفرد المهاجم الفرنسي ويسدد في الشباك، قبل أن يقدم الاعتذار لجماهير ناديه السابق.

ق 26: جووووول أول .. راسموس كريستنسن يسجل الهدف الاول لفرانكفورت بتسديدة صاروخية سكنت شباك ماماردشفيلي.

ق 19: تبديل اضطراري أول لليفربول بخروج فريمبونج ونزول كونور برادلي بدلا منه.

ق 10: جاكبو يمرر لإيزاك داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة ولكن حارس فرانكفورت تألق مجددا ومنع الهدف الأول لتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 8: ألكسندر إيزاك ينفرد بالمرمى ويسدد ولكن حارس فرانكفورت يتصدى

ق 6: جان ماتيو باهويا مهاجم فرانكفورت ينفرد بالمرمى ويسدد قوية ولكن ماماردشفيلي يتصدى ويمنع الأول

انطلاق المباراة