الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت والقناة الناقلة

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 21:22

كتب : FilGoal

نيتس جراديشار - احتفال هدف الأهلي ضد بتروجت

يستعد الأهلي لمواجهة بتروجت في الدوري المصري الأسبوع المقبل.

وكان الأهلي قد تغلب على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

وواصل الأهلي انتصاراته إذ حقق الانتصار الخامس على التوالي في الدوري.

ويتواجد الأهلي على قمة الترتيب برصيد 21 نقطة بعد الفوز.

أما بتروجت فخسر مباراته الأخيرة في الدوري أمام زد بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 أكتوبر.

ويستضيف استاد الكلية الحربية المباراة.

وينطلق اللقاء في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

