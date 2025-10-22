فياريال يهاجم رابطة الدوري الإسباني بعد إلغاء إقامة مباراة برشلونة في ميامي

هاجم نادي فياريال رابطة الدوري الإسباني بسبب ما وصفه بـ"سوء التنظيم" بعد إلغاء مباراة الفريق أمام برشلونة التي كان مقررا إقامتها في ميامي بشهر ديسمبر المقبل ضمن الجولة 17 من الليجا وعودة إقامتها في إسبانيا.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني إلغاء مباراة فياريال وبرشلونة التي كان من المقرر إقامتها يوم 21 ديسمبر المقبل في مدينة ميامي الأمريكية.

وقال النادي في بيان رسمي إنه يشعر بـ"استياء عميق" من طريقة تعامل رابطة الدوري مع الحدث، مؤكدا أنه طالب مرارا بمعلومات عن تفاصيل التنظيم دون أن يتلقى أي رد، قبل أن يتم إبلاغه بإلغاء المباراة بشكل مفاجئ.

وأوضح فياريال أن الرابطة كانت صاحبة فكرة إقامة مباراة رسمية في الولايات المتحدة، وأن النادي وافق على المشاركة بشرطين أساسيين: أن يخصص العائد المالي لتعويض جماهير فياريال المتضررة من نقل المباراة، وأن لا يحصل أي من الفريقين على مكاسب مالية من الحدث.

وأشار البيان إلى أن فياريال التزم بجميع إجراءات التنظيم وانتظر تحركات الرابطة للحصول على الموافقات الرسمية من الاتحاد الإسباني والاتحادين الأوروبي والدولي، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات واضحة.

وأضاف النادي أنه كان من المقرر عقد اجتماع حاسم يوم الخميس المقبل لتحديد الموقف، وأنه كان سيسحب مشاركته في حال استمرار غياب الضمانات التنظيمية.

وذكر البيان أن الرابطة أبلغت إدارة فياريال بإلغاء المباراة عبر مكالمة هاتفية قبل دقائق من مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وطُلب من النادي الحفاظ على سرية القرار حتى إعلان مشترك لاحق.

لكن بعد وقت قصير، فوجئ النادي ببيان رسمي من رابطة الدوري يعلن إلغاء اللقاء بشكل أحادي، وهو ما اعتبره فياريال "تصرفا غير محترم ويفتقد لأدنى درجات الحس بالمسؤولية".

وختم البيان بالتأكيد على أن النادي يرى في إقامة مباريات الليجا خارج إسبانيا فرصة لتوسيع انتشار البطولة عالميًا، لكنه يأسف لعدم قدرة الرابطة على إدارة المشروع بالشكل المطلوب.

وكان قد تم إعلان إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة 17 من الدوري الإسباني على ملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 21 ديسمبر المقبل.

يذكر أن "يويفا" وافق على إقامة مباراة ميلان وكومو أيضا خارج إيطاليا وستقام في أستراليا.

