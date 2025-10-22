تشكيل أبطال أوروبا - مبابي يقود ريال مدريد.. وثنائي في هجوم يوفنتوس

يقود كيليان مبابي هجوم ريال مدريد في مواجهة يوفنتوس في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويبدأ فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن لتعويض الغيابات الدفاعية.

في المقابل يبدأ يوفنتوس بثنائية هجومية مكونة من كينيان يلديز ودوشان فلاهوفيتش.

وجاء تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيدي فالفيردي – ماركو أسنيسيو – إيدر ميليتاو – ألفارو كاريراس

الوسط: أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام – أردا جولر

الهجوم: براهيم دياز – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور

فيما جاء تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: ميكالي دي جريجوريو

الدفاع: فيدريكو جاتي – دانييلي روجاني – لويد كيلي – بيير كالولو

الوسط: تيون كومبينيرس – خيفرين تورام – أندريا كامبياسو – ويستون ماكيني

الهجوم: كينيان يلديز – دوشان فلاهوفيتش

ويحتل ريال مدريد المركز الثامن برصيد 6 نقاط من انتصارين.

فيما يحتل يوفنتوس المركز الرابع والعشرين برصيد نقطتين من تعادلين.