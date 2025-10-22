تشكيل ليفربول - صلاح بديل.. وإيزاك وإيكيتيكي يقودان الهجوم أمام فرانكفورت

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة أينتراخت فرانكفورت الألماني في الجولة الثالثة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمرة الثانية على التوالي في مباريات دوري الأبطال، بعدما جلس بديلا أمام جالاتا سراي في الجولة الثانية.

كما يغيب جرافينبيرخ عن المباراة بسبب الإصابة.

ويبدأ ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جيريمي فيرمبونج

الوسط: فلوريان فيرتز - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز

الهجوم: كودي جاكبو - ألكسندر إيزاك - هوجو إيكيتيكي

ويحتل ليفربول المركز الـ18 برصيد 3 نقاط، فيما يسبقه فرانكفورت في المركز الـ17 بنفس الرصيد.

وخسر ليفربول 4 مباريات على التوالي، بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، ومباراة في دوري أبطال أوروبا.

