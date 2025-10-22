تامر مصطفى: الحكم ظلمنا وصنعنا فرصا أكثر أمام الأهلي

أوضح تامر مصطفى المدير الفني لـ الاتحاد السكندري أنه لا يشعر بالرضا بعد الخسارة من الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة 11 من الدوري المصري.

وخسر الاتحاد بنتيجة 2-1 من الأهلي في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وقال المدير الفني لـ الاتحاد خلال المؤتمر الصحفي: "قدمنا أداءً رائعا رغم عدم استحواذنا على الكرة وكنا أفضل في الشوط الثاني وصنعنا فرصا أكثر من الأهلي".

وأضاف "حاولنا إخراج الأهلي من منطقة الراحة ونتيجة اليوم غير مُرضية، وسعيد برد فعل لاعبينا وسنحت لنا فرصا ووقفنا على الكرة بشكل جيد".

وشدد "الحكم ظلمنا بشكل كبير في المباراة ولن أدخل في تفاصيل".

وأردف "استملنا الفريق في ظل ظروف صعبة وسنبني على هذا الفريق ونحتاج لتنظيم بشكل أكبر ونحتاج بعض الوقت".

وتابع "استغللنا ثغرة الأهلي الدفاعية من ناحية كوكا خاصة أنه لا يلعب دائما كظهير أيسر".

وواصل "لم نسجل أكثر من هدف واحد بسبب عدم التوفيق".

وأتم "لدينا 3 مباريات قبل التوقف الدولي في نوفمبر المقبل وسنراجع الكثير من الأمور".

وفاز الأهلي على الاتحاد 2-1 ضمن الجولة 11 من الدوري المصري، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

وافتتح بنشرقي التسجيل في الدقيقة 15 من صناعة زيزو، قبل أن ينجح زيزو في إضافة الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

أما الاتحاد فسجل هدفه الوحيد من جملة رائعة سجلها فادي فريد في الدقيقة 69 من صناعة أبو بكر ليادي.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12، بينما يستضيف الاتحاد فريق وادي دجلة يوم الإثنين.