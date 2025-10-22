تامر مصطفى: الحكم ظلمنا وصنعنا فرصا أكثر أمام الأهلي

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 20:32

كتب : FilGoal

تامر مصطفى - المدير الفني لفريق الاتحاد

أوضح تامر مصطفى المدير الفني لـ الاتحاد السكندري أنه لا يشعر بالرضا بعد الخسارة من الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة 11 من الدوري المصري.

وخسر الاتحاد بنتيجة 2-1 من الأهلي في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وقال المدير الفني لـ الاتحاد خلال المؤتمر الصحفي: "قدمنا أداءً رائعا رغم عدم استحواذنا على الكرة وكنا أفضل في الشوط الثاني وصنعنا فرصا أكثر من الأهلي".

أخبار متعلقة:
زيزو يقود الأحمر للصدارة مؤقتا.. الأهلي يواصل انتصاراته في الدوري ويهزم الاتحاد مؤتمر توروب: لست راضيا عن الأداء رغم الفوز ونحتاج للتطور.. والدفاع الجيد يمنحك البطولات في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لحسم ملف مدرب المنتخب الأولمبي مران الزمالك - انتظام شحاتة ومنسي يبدأ المرحلة التأهيلية الأخيرة

وأضاف "حاولنا إخراج الأهلي من منطقة الراحة ونتيجة اليوم غير مُرضية، وسعيد برد فعل لاعبينا وسنحت لنا فرصا ووقفنا على الكرة بشكل جيد".

وشدد "الحكم ظلمنا بشكل كبير في المباراة ولن أدخل في تفاصيل".

وأردف "استملنا الفريق في ظل ظروف صعبة وسنبني على هذا الفريق ونحتاج لتنظيم بشكل أكبر ونحتاج بعض الوقت".

وتابع "استغللنا ثغرة الأهلي الدفاعية من ناحية كوكا خاصة أنه لا يلعب دائما كظهير أيسر".

وواصل "لم نسجل أكثر من هدف واحد بسبب عدم التوفيق".

وأتم "لدينا 3 مباريات قبل التوقف الدولي في نوفمبر المقبل وسنراجع الكثير من الأمور".

وفاز الأهلي على الاتحاد 2-1 ضمن الجولة 11 من الدوري المصري، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

وافتتح بنشرقي التسجيل في الدقيقة 15 من صناعة زيزو، قبل أن ينجح زيزو في إضافة الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

أما الاتحاد فسجل هدفه الوحيد من جملة رائعة سجلها فادي فريد في الدقيقة 69 من صناعة أبو بكر ليادي.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12، بينما يستضيف الاتحاد فريق وادي دجلة يوم الإثنين.

تامر مصطفى الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي سموحة يهدي الأهلي صدارة الدوري بتعادل سلبي أمام المصري كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام السوبر المصري 2025 الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت والقناة الناقلة مؤتمر توروب: لست راضيا عن الأداء رغم الفوز ونحتاج للتطور.. والدفاع الجيد يمنحك البطولات انتهت الدوري - المصري (0)-(0) سموحة.. نهاية المباراة تشكيل المصري - الساعي أساسي.. ودغموم وطمين على مقاعد البدلاء أمام سموحة زيزو يقود الأحمر للصدارة مؤقتا.. الأهلي يواصل انتصاراته في الدوري ويهزم الاتحاد
أخر الأخبار
قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
اللجنة الأولمبية توجه بمتابعة الجندي ولوكا لتحقيقات القيم في أزمة لاعبي تنس الطاولة 13 دقيقة | رياضات أخرى
سموحة يهدي الأهلي صدارة الدوري بتعادل سلبي أمام المصري 13 دقيقة | الدوري المصري
كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام السوبر المصري 2025 23 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة كهربا وغياب ربيعة.. العين يفوز على القادسية في دوري أبطال الخليج 24 دقيقة | المحترفون
بلباو يوقف انتصارات كاراباج أجدام.. وأوسيمين يقود جالاتاسراي للفوز الثاني بـ دوري الأبطال 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) يوفنتوس.. فرص دون خطورة 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515733/تامر-مصطفى-الحكم-ظلمنا-وصنعنا-فرصا-أكثر-أمام-الأهلي