مؤتمر توروب: لست راضيا عن الأداء رغم الفوز ونحتاج للتطور.. والدفاع الجيد يمنحك البطولات

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 20:16

كتب : حسام نور الدين

يس توروب - المدير الفني فريق الأهلي

أبدى يس توروب المدير الفني للأهلي سعادته بتحية الجماهير له عقب الفوز على الاتحاد، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً جيدًا في أول ساعة من اللقاء قبل أن يمنح المنافس فرصة للعودة.

وتغلب الأهلي على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 11 بالمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

توروب قال في المؤتمر الصحفي: "أشكر الجماهير على دعمها. لعبنا بشكل جيد في أول 45 أو 60 دقيقة، لكن بعد التقدم بهدفين سمحنا للاتحاد بالعودة. لست راضيًا عن الأداء بالكامل، ونعمل على تطوير الفريق واللاعبين".

وأضاف: "نخوض مباراة كل 3 أيام وهذا يمثل ضغطًا كبيرًا. نحاول الموازنة بين الاستشفاء والتدريب وتصحيح الأخطاء. هدفي هو تحسين الفريق مع الاستمرار في تحقيق الانتصارات".

وتابع: "هذه أول مرة لي في استاد القاهرة وأنا فخور بتدريب الأهلي وسعيد بتحقيق الفوز. الفريق نفذ جزءًا كبيرًا من التعليمات، وأرى أن البصمة بدأت تظهر في طريقة التحكم بالمباراة وتضييق المساحات".

المدرب الدنماركي شدد على أهمية التوازن بين الدفاع والهجوم: "الهجوم الجيد يجعلك تفوز بالمباريات، لكن الدفاع القوي هو ما يجعلك تحقق البطولات. تسجيل الأهداف مهم، لكن الأهم ألا نستقبل. الفوز والخسارة مسؤولية الجميع، وليس الدفاع أو الحارس فقط".

واختتم: "شاهدت مباريات كثيرة للأهلي قبل تولي المهمة، وأعرف معظم اللاعبين. الآن أعقد جلسات فردية مع كل لاعب لمعرفة شخصيته وطريقة تفكيره، وهذا يساعدني على تطوير الفريق".

وفاز الأهلي على الاتحاد 2-1 ضمن الجولة 11 من الدوري المصري، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

وافتتح بنشرقي التسجيل في الدقيقة 15 من صناعة زيزو، قبل أن ينجح زيزو في إضافة الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

أما الاتحاد فسجل هدفه الوحيد من جملة رائعة سجلها فادي فريد في الدقيقة 69 من صناعة أبو بكر ليادي.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12، بينما يستضيف الاتحاد فريق وادي دجلة يوم الإثنين.

