انتهت الدوري - المصري (0)-(0) سموحة.. نهاية المباراة
الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 19:48
كتب : FilGoal
يستضيف المصري فريق سموحة ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدروي.
وحصد المصري 18 نقطة في أول10 جولات بينما جمع سموحة 14 نقطة ولعب مباراة أقل.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
-----------------
نهاية المباراة
ق72 الهدف الأول يضيع للمصري بعد تألق حارس مرمى سموحة
ق67 تسديدة قوية من صامويل أمادي لكن أعلى العارضة
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40 التعادل السلبي مستمر
ق25 محاولات من سموحة
انطلاق المباراة
