انتهت الدوري - المصري (0)-(0) سموحة.. نهاية المباراة

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 19:48

كتب : FilGoal

المصري ضد الاتحاد الليبي

يستضيف المصري فريق سموحة ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدروي.

وحصد المصري 18 نقطة في أول10 جولات بينما جمع سموحة 14 نقطة ولعب مباراة أقل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

-----------------

نهاية المباراة

ق72 الهدف الأول يضيع للمصري بعد تألق حارس مرمى سموحة

ق67 تسديدة قوية من صامويل أمادي لكن أعلى العارضة

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 التعادل السلبي مستمر

ق25 محاولات من سموحة

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري سموحة
نرشح لكم
الدوري المصري - تأكد غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي سموحة يهدي الأهلي صدارة الدوري بتعادل سلبي أمام المصري كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام السوبر المصري 2025 الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت والقناة الناقلة تامر مصطفى: الحكم ظلمنا وصنعنا فرصا أكثر أمام الأهلي مؤتمر توروب: لست راضيا عن الأداء رغم الفوز ونحتاج للتطور.. والدفاع الجيد يمنحك البطولات تشكيل المصري - الساعي أساسي.. ودغموم وطمين على مقاعد البدلاء أمام سموحة
أخر الأخبار
أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خماسية دون صلاح.. ليفربول يكسر سلسلة الخسائر باكتساح فرانكفورت في دوري الأبطال 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بهدف بيلينجهام.. ريال مدريد يتفوق على يوفنتوس في أبطال أوروبا 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري - تأكد غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف ساعة | الدوري المصري
قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي ساعة | الدوري المصري
اللجنة الأولمبية توجه بمتابعة الجندي ولوكا لتحقيقات القيم في أزمة لاعبي تنس الطاولة ساعة | رياضات أخرى
سموحة يهدي الأهلي صدارة الدوري بتعادل سلبي أمام المصري ساعة | الدوري المصري
كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام السوبر المصري 2025 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 3 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515731/انتهت-الدوري-المصري-0-0-سموحة-نهاية-المباراة