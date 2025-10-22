في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لحسم ملف مدرب المنتخب الأولمبي

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 19:40

كتب : محمد جمال

منتخب مصر للشباب - تشيلي - كأس العالم تحت 20

عقدت اللجنة الفنية في اتحاد الكرة المصري اجتماعا مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد لحسم ملف المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي.

وأعلن أسامة نبيه رحيله عن تدريب منتخب مصر للشباب بعد توديع كأس العالم تحت 20 عاما.

وحسبما علم FilGoal.com طُرحت فكرة التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة منتخب مصر للشباب والذي سيصبح الأولمبي مستقبلا بعد رحيل أسامة نبيه.

واتفقت اللجنة الفنية مع أبو ريدة أن المقابل المادي للمدير الفني يجب أن يكون أقل من راتب ميكالي المدرب السابق والذي كان يتراوح بين 80-100 ألف دولار.

ولم تُطرح فكرة عودة البرازيلي روجيريو ميكالي تماما حتى الآن.

وأخيرا وُضع معايير لطرح اسم مدرب مصري في مقدمتها فوزه بالألقاب وحصوله على أعلى الرخص التدريبية ويستطيع التعامل مع الضغوط.

لا يتوفر وصف للصورة.

وودع منتخب مصر تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه كأس العالم الي أقيم في تشيلي من دور المجموعات.

وناقشت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم الأربعاء بحضور هاني أبو ريدة تقرير ا أسامة نبيه عن مشاركة المنتخب الوطني للشباب في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة.

وأوصت اللجنة خلال مناقشاتها وضع معايير جديدة للمنتخب الأولمبي المقبل وجهازه الفني بعد انتهاء مهمة منتخب الشباب وجهازه الفني.

كما أوصت اللجنة قبول اعتذار أسامة نبيه عن عدم الاستمرار مع الفريق مع تحوله للسن الأولمبي، متفهمة للظروف التي أحاطت بالفريق.

وودع منتخب مصر للشباب بطولة كأس العالم في تشيلي رغم الفوز على صاحب الأرض في ختام دور المجموعات، وذلك بسبب قاعدة اللعب النظيف.

وتوج منتخب المغرب بكأس العالم للشباب بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بثنائية دون رد.

