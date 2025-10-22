تشكيل المصري - الساعي أساسي.. ودغموم وطمين على مقاعد البدلاء أمام سموحة

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 19:14

كتب : FilGoal

المصري - بتروجت - عمر الساعي

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني للمصري، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في الأسبوع الـ11 من مسابقة الدوري والمقررة على استاد السويس.

ودفع الكوكي بـ عمر الساعي أساسي في وسط الملعب، فيما يقود الهجوم ميدو جابر.

وأبقى مدرب المصري على صلاح محسن، والمحترفين منذر طمين، وعبد الرحيم دغموم على مقاعد البدلاء

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: كريم العراقي - محمد هاشم - خالد صبحي - عمرو سعداوي

الوسط: محمود حمادة - عمر الساعي - بونور موجيشا

الهجوم: ميدو جابر - أحمد القرموطي - كينجيسلي إيدوو

وعلى مقاعد البدلاء: محمد شحاتة - أحمد عيد - أحمد منصور - مصطفى أبو الخير - صلاح محسن - أحمد علي عامر - منذر طمين - عبد الوهاب نادر - عبد الرحيم دغموم

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 18 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.

