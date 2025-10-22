زيزو يقود الأحمر للصدارة مؤقتا.. الأهلي يواصل انتصاراته في الدوري ويهزم الاتحاد

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري بتسجيل الفوز الخامس على التوالي في المسابقة بعد تخطي الاتحاد السكندري.

وتغلب الأهلي على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 11 بالمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

ونجح أحمد زيزو في قيادة الأهلي بتسجيل هدف وصناعة الآخر ليحقق المساهمة السابعة التهديفية في الدوري من 7 مباريات خاضهم هذا الموسم.

وافتتح بنشرقي التسجيل في الدقيقة 15 من صناعة زيزو، قبل أن ينجح زيزو في إضافة الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

أما الاتحاد فسجل هدفه الوحيد من جملة رائعة سجلها فادي فريد في الدقيقة 69 من صناعة أبو بكر ليادي.

وشهد اللقاء حالتي طرد الأولى لأحمد كوكا في الدقيقة 78 قبل أن يتعرض كريم الديب لاعب الاتحاد للطرد في الدقيقة 85.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتا وحقق انتصاره الخامس على التوالي.

بينما الاتحاد السكندري تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12، بينما يستضيف الاتحاد فريق وادي دجلة يوم الإثنين.

بنشرقي رابع الهدافين العرب

بات أشرف بنشرقي رابع الهدافين العرب في الدوري المصري بعدما وصل إلى 31 هدفا بالتساوي مع السوداني عمر النور.

ويفصل بنشرقي 4 أهداف فقط لمعادلة كل من التونسي علي معلول واليمني علي محسن أصحاب الـ 35 هدفا.

بينما ينفرد التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك بصدارة الهدافين العرب برصيد 55 هدفا.

وسجل بنشرقي للمباراة الثانية على التوالي لصالح الأهلي بعد هدفه أمام كهرباء الإسماعيلية.

وبذلك وصل بنشرقي للمساهمة الرابعة هذا الموسم بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

أشرف بن شرقي يفتتح التسجيل لفريق الأهلي في مرمى الاتحاد

7 من 7 لـ زيزو

وصل أحمد زيزو للمساهمة السابعة في الدوري هذا الموسم مع الأهلي من 7 مباريات خاضهم مع الفريق.

ونجح زيزو في تسجيل هدف وصناعة آخر في مواجهة الاتحاد السكندري.

ورفع زيزو مساهماته التهديفية إلى سبعة بعد تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من الأهلي على الكرة بحثا عن التسجيل المبكر.

وكاد أحمد زيزو أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية بعد مهارة رائعة من الجانب الأيمن لكن سددها بجوار القائم الأيسر لصبحي سليمان.

وحصل أحمد نبيل كوكا على بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة التاسعة بعد تدخل قوي على لاعب الاتحاد.

وحرم القائم الأيسر لصبحي سليمان، محمود تريزيجيه من التسجيل في الدقيقة 11 بعد تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي.

وواصل الأهلي هجماته بتسديدة قوية من محمد هاني في الدقيقة 12 لكن تصدى لها صبحي سليمان بثبات.

واعتمد الاتحاد السكندري على الهجمات المرتدة الخطيرة مع تقدم لاعبي الأهلي للهجوم.

ونجح أشرف بنشرقي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 15 بعد استغلال عرضية رائعة من أحمد زيزو وسددها قوية داخل شباك صبحي سليمان.

وأنقذ محمد الشناوي فرصة التعادل في الدقيقة 21 بعد رأسية رائعة وشتتها ياسر إبراهيم بنجاح.

وواصل الاتحاد السكندري اعتماده على الهجمات المرتدة وكاد أن يسجل أكثر من مرة عن طريق فيفور أكيم.

وأهدر أكيم فرصة محققة في الدقيقة 40 من تسديدة قوية لكن علت العارضة بقليل.

وبدأ الشوط الثاني باستمرار ضغط الأهلي مع اعتماد الاتحاد على الهجمات المرتدة.

واستدعى طاقم تقنية الفيديو، مصطفى الشهدي حكم اللقاء في الدقيقة 59 لشكوك ركلة جزاء لصالح الأهلي.

واحتسب الشهدي ركلة جزاء بالفعل للأهلي بسبب لمسة يد على عبد الغني محمد.

ونجح أحمد زيزو في تسجيل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 62 من ركلة جزاء بعد تسديدة قوية على يمين صبحي سليمان.

ومن هجمة مرتدة رائعة نجح الاتحاد في تقليص نتيجة المباراة بهدف فادي فريد بعد عرضية أرضية رائعة من أبو بكر ليادي في الدقيقة 69.

ودفع يس توروب بالثنائي طاهر محمد وأليو ديانج في الدقيقة 70 بدلا من نيتس جراديشار ومروان عطية.

وكاد زيزو أن يسجل الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من تريزيجيه لكن أنقذها صبحي سليمان في الدقيقة 73 وحولها لركنية.

ودفع توروب بأحمد عبد القادر في الدقيقة 77 بدلا من أشرف بنشرقي.

وبعد ثواني تعرض أحمد كوكا للبطاقة الصفراء الثانية والطرد بعد تدخل على فيفور أكيم.

واضطر توروب للدفع بالثنائي عمر كمال ومحمد شكري بعد الطرد في الدقيقة 83 بدلا من أحمد زيزو ومحمود تريزيجيه.

وتعرض كريم الديب لاعب الاتحاد للطرد في الدقيقة 85 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية بسبب الاعتراض على قرار مصطفى الشهدي.

وواصل الاتحاد ضغطه بحثا عن التعادل واحتسب الشهدي 6 دقائق وقت بدل من الضائع.

وكاد محمد بن رمضان أن يقتل المباراة في الدقيقة 94 بتسديدة قوية لكن حولها صبحي سليمان لركلة ركنية.

وحصل أبو بكر ليادي لاعب الاتحاد السكندري على جائزة رجل المباراة رغم خسارة فريقه.

