مران الزمالك - انتظام شحاتة ومنسي يبدأ المرحلة التأهيلية الأخيرة

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 19:11

كتب : إبراهيم رمضان

محمد شحاتة - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

انتظم محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك في مران الفريق بعد تعافيه من الإصابة، فيما بدأ ناصر منسي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي.

ويستعد الزمالك للقاء ديكيداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

وانتظم شحاتة في المران بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

أخبار متعلقة:
بعد تسجيله في شباك الأهلي.. فادي فريد يعادل نصف القوة الهجومية للاتحاد في الجول ينفرد بقائمة حكام السوبر المصري 2025 زيزو يتخطى معلول ويقترب من تريكة في الأهداف من ركلات جزاء بـ الدوري المصري ماليك تشاو: سعيد بإندماجي سريعا مع نيوكاسل.. وأغنية "بيلا تشاو" لي رائعة

بدأ ناصر منسي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، على هامش مران اليوم إذ يعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز المهاجم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة، والذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

ركز الجهاز الفني على الجوانب الخططية خلال مران اليوم وخصص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني فقرات فنية خلال المران، وتوجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الخططية، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد السلام.

وانتصر الزمالك على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

مران الزمالك الدوري المصري محمد شحاتة الكونفدرالية
نرشح لكم
قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي سموحة يهدي الأهلي صدارة الدوري بتعادل سلبي أمام المصري كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام السوبر المصري 2025 الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت والقناة الناقلة تامر مصطفى: الحكم ظلمنا وصنعنا فرصا أكثر أمام الأهلي مؤتمر توروب: لست راضيا عن الأداء رغم الفوز ونحتاج للتطور.. والدفاع الجيد يمنحك البطولات انتهت الدوري - المصري (0)-(0) سموحة.. نهاية المباراة تشكيل المصري - الساعي أساسي.. ودغموم وطمين على مقاعد البدلاء أمام سموحة
أخر الأخبار
قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
اللجنة الأولمبية توجه بمتابعة الجندي ولوكا لتحقيقات القيم في أزمة لاعبي تنس الطاولة 12 دقيقة | رياضات أخرى
سموحة يهدي الأهلي صدارة الدوري بتعادل سلبي أمام المصري 13 دقيقة | الدوري المصري
كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام السوبر المصري 2025 23 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة كهربا وغياب ربيعة.. العين يفوز على القادسية في دوري أبطال الخليج 23 دقيقة | المحترفون
بلباو يوقف انتصارات كاراباج أجدام.. وأوسيمين يقود جالاتاسراي للفوز الثاني بـ دوري الأبطال 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) يوفنتوس.. فرص دون خطورة 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515727/مران-الزمالك-انتظام-شحاتة-ومنسي-يبدأ-المرحلة-التأهيلية-الأخيرة