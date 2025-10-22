مران الزمالك - انتظام شحاتة ومنسي يبدأ المرحلة التأهيلية الأخيرة

انتظم محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك في مران الفريق بعد تعافيه من الإصابة، فيما بدأ ناصر منسي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي.

ويستعد الزمالك للقاء ديكيداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

وانتظم شحاتة في المران بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

بدأ ناصر منسي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، على هامش مران اليوم إذ يعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز المهاجم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة، والذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

ركز الجهاز الفني على الجوانب الخططية خلال مران اليوم وخصص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني فقرات فنية خلال المران، وتوجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الخططية، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد السلام.

وانتصر الزمالك على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.