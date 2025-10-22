في الجول ينفرد بقائمة حكام السوبر المصري 2025

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 19:10

كتب : محمد جمال

تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2024

استقرت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، على حكام مباراتي نصف النهائي للسوبر المصري.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي

ويقام كأس السوبر المصري بمشاركة 4 فرق هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي طرح تذاكر السوبر المصري في الإمارات.. تعرف على الأسعار الكشف عن موعد طرح تذاكر السوبر المصري في الإمارات

وعلم FiGoal.com أن الحكام المسافرين إلى الإمارات، جاءوا على النحو التالي:

حكمان للساحة:

محمود البنا، محمد معروف

الحكام المساعدون:

أحمد حسام طه، وسامي هلهل، وهاني خيري، وشريف عبد الله، وطارق مصطفى، وخالد حسين.

حكام الفيديو:

محمود عاشور، وحسام عزب

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن إسناد مباراتي نصف النهائي إلى حكام مصريين.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ويلتقي في نصف النهائي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، والزمالك في مواجهة بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الاتحاد بالتنسيق مع الشركة الراعية للبطولة، قد قرروا إقامة النهائي بحكام أجانب.

فيما سيدير مباراة تحديد المركز الثالث، طاقم حكام إماراتي.

وتأتي استضافة السوبر المصري بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة. والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري في إمارة أبوظبي.

وستكون تلك المرة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يستضيف ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يعد بيراميدز مشاركا بالكارت الذهبية.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة. بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

وجاء جدول المباريات

نصف النهائي - 6 نوفمبر

الزمالك × بيراميدز.. استاد آل نهيان في أبو ظبي

الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين.

المركز الثالث - 9 نوفمبر

الخاسر من مباراتي نصف النهائي.. استاد آل نهيان في أبو ظبي

النهائي - 9 نوفمبر

الفائز من مباراتي نصف النهائي.. استاد محمد بن زايد في أبو ظبي

السوبر المصري حكام السوبر
نرشح لكم
قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي سموحة يهدي الأهلي صدارة الدوري بتعادل سلبي أمام المصري كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام السوبر المصري 2025 الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت والقناة الناقلة تامر مصطفى: الحكم ظلمنا وصنعنا فرصا أكثر أمام الأهلي مؤتمر توروب: لست راضيا عن الأداء رغم الفوز ونحتاج للتطور.. والدفاع الجيد يمنحك البطولات انتهت الدوري - المصري (0)-(0) سموحة.. نهاية المباراة تشكيل المصري - الساعي أساسي.. ودغموم وطمين على مقاعد البدلاء أمام سموحة
أخر الأخبار
قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
اللجنة الأولمبية توجه بمتابعة الجندي ولوكا لتحقيقات القيم في أزمة لاعبي تنس الطاولة 12 دقيقة | رياضات أخرى
سموحة يهدي الأهلي صدارة الدوري بتعادل سلبي أمام المصري 12 دقيقة | الدوري المصري
كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام السوبر المصري 2025 23 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة كهربا وغياب ربيعة.. العين يفوز على القادسية في دوري أبطال الخليج 23 دقيقة | المحترفون
بلباو يوقف انتصارات كاراباج أجدام.. وأوسيمين يقود جالاتاسراي للفوز الثاني بـ دوري الأبطال 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) يوفنتوس.. فرص دون خطورة 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515726/في-الجول-ينفرد-بقائمة-حكام-السوبر-المصري-2025