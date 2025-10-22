بعد تسجيله في شباك الأهلي.. فادي فريد يعادل نصف القوة الهجومية للاتحاد

سجل فادي فريد مهاجم الاتحاد السكندري الهدف الأول لزعيم الثغر في شباك الأهلي.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الـ11 من الدوري.

ونجح فادي فريد في استغلال عرضية أبو بكر ليادي ليسددها في شباك الشناوي، ويقلص النتيجة أمام الأهلي لتصبح 2-1.

ونجح فادي فريد في تسجيل هدفه الثالث هذا الموسم، كهداف للفريق السكندري.

وسجل فادي فريد نصف أهداف الاتحاد السكندري هذا الموسم.

النادي السكندري سجل 6 أهداف، فيما استقبلت شباكه 13 هدفا هذا الموسم.

وانضم فادي فريد صاحب الـ 28 عاما، إلى الاتحاد السكندري قادما من سموحة في صيف 2024.

بدأ فادي فريد مسيرته في شباب، الأهلي، قبل اللعب خلال مسيرته لأندية الشرقية والنصر، والجونة، وأسوان، والبنك الأهلي، والمقاولون العرب، وسموحة، قبل الانضمام لصفوف الاتحاد.

أهداف فادي فريد جاءت أمام مودرن سبورت، والمقاولون العرب، والأهلي.

فيما سجل بقية أهداف الاتحاد السكندري هذا الموسم، مصطفى إبراهيم أمام المصري، وجون إيبوكا أمام الإسماعيلي، وفيفور أكيم أمام المقاولون.

ويحتل الاتحاد المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.