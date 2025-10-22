زيزو يتخطى معلول ويقترب من تريكة في الأهداف من ركلات جزاء بـ الدوري المصري

رفع أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي رصيده من المساهمات التهديفية في الدوري المصري الموسم الحالي لـ 7 أهداف.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد في استاد القاهرة لحساب الجولة 11 من الدوري المصري.

وصنع زيزو الهدف الأول في الدقيقة 15 والذي سجله أشرف بنشرقي.

وفي الشوط الثاني في الدقيقة 64 سجل زيزو بنفسه هدف الأهلي الثاني من ركلة جزاء.

وساهم زيزو بـ 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 7 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم.

جوووووول ⚽️ زيزو صاحب كل الحلول يسجل الهدف الثاني للأهلي من علامة الجزاء 🔴 (الأهلي 2-0 الاتحاد) pic.twitter.com/6r5FrZt2qQ — ON Sport (@ONTimeSports) October 22, 2025

ورفع زيزو رصيده من الأهداف في الدوري المصري من ركلات جزاء لـ 27 هدفا.

وأصبح زيزو خامس أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من ركلات جزاء في تاريخ الدوري المصري متفوقا على التونسي علي معلول.

وجاءت قائمة الأكثر تسجيلا للأهداف من ركلات الجزاء في الدوري المصري

عبد الله السعيد 54

حسني عبد ربه 38

محمود فتح الله 31

محمد أبو تريكة 28

أحمد سيد زيزو 27

علي معلول 26

ووصل زيزو لـ 64 هدفا في الدوري المصري خلال 179 مباراة و48 تمريرة حاسمة.

وأصبح زيزو ثاني هدافي الأهلي في المسابقة برصيد 3 أهداف خلف تريزيجيه صاحب الـ 4 أهداف.