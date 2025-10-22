زيزو يتخطى معلول ويقترب من تريكة في الأهداف من ركلات جزاء بـ الدوري المصري

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 18:47

كتب : إسلام أحمد

أحمد زيزو - الأهلي ضد الاتحاد

رفع أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي رصيده من المساهمات التهديفية في الدوري المصري الموسم الحالي لـ 7 أهداف.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد في استاد القاهرة لحساب الجولة 11 من الدوري المصري.

وصنع زيزو الهدف الأول في الدقيقة 15 والذي سجله أشرف بنشرقي.

أخبار متعلقة:
تشكيل الاتحاد - فادي فريد يقود هجوم الاتحاد أمام الأهلي.. وإيبوكا على الدكة تشكيل الأهلي – جراديشار يقود الهجوم أمام الاتحاد السكندري جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك أحمد حسام عوض: الأهلي استفاد ماديا من إعلان صفقة زيزو وبن رمضان

وفي الشوط الثاني في الدقيقة 64 سجل زيزو بنفسه هدف الأهلي الثاني من ركلة جزاء.

وساهم زيزو بـ 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 7 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم.

ورفع زيزو رصيده من الأهداف في الدوري المصري من ركلات جزاء لـ 27 هدفا.

وأصبح زيزو خامس أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من ركلات جزاء في تاريخ الدوري المصري متفوقا على التونسي علي معلول.

وجاءت قائمة الأكثر تسجيلا للأهداف من ركلات الجزاء في الدوري المصري

عبد الله السعيد 54

حسني عبد ربه 38

محمود فتح الله 31

محمد أبو تريكة 28

أحمد سيد زيزو 27

علي معلول 26

ووصل زيزو لـ 64 هدفا في الدوري المصري خلال 179 مباراة و48 تمريرة حاسمة.

وأصبح زيزو ثاني هدافي الأهلي في المسابقة برصيد 3 أهداف خلف تريزيجيه صاحب الـ 4 أهداف.

أحمد سيد زيزو الدوري المصري الأهلي ركلات جزاء
نرشح لكم
قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي سموحة يهدي الأهلي صدارة الدوري بتعادل سلبي أمام المصري كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام السوبر المصري 2025 الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت والقناة الناقلة تامر مصطفى: الحكم ظلمنا وصنعنا فرصا أكثر أمام الأهلي مؤتمر توروب: لست راضيا عن الأداء رغم الفوز ونحتاج للتطور.. والدفاع الجيد يمنحك البطولات انتهت الدوري - المصري (0)-(0) سموحة.. نهاية المباراة تشكيل المصري - الساعي أساسي.. ودغموم وطمين على مقاعد البدلاء أمام سموحة
أخر الأخبار
قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
اللجنة الأولمبية توجه بمتابعة الجندي ولوكا لتحقيقات القيم في أزمة لاعبي تنس الطاولة 12 دقيقة | رياضات أخرى
سموحة يهدي الأهلي صدارة الدوري بتعادل سلبي أمام المصري 12 دقيقة | الدوري المصري
كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام السوبر المصري 2025 23 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة كهربا وغياب ربيعة.. العين يفوز على القادسية في دوري أبطال الخليج 23 دقيقة | المحترفون
بلباو يوقف انتصارات كاراباج أجدام.. وأوسيمين يقود جالاتاسراي للفوز الثاني بـ دوري الأبطال 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) يوفنتوس.. فرص دون خطورة 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515724/زيزو-يتخطى-معلول-ويقترب-من-تريكة-في-الأهداف-من-ركلات-جزاء-بـ-الدوري-المصري