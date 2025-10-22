ماليك تشاو: سعيد بإندماجي سريعا مع نيوكاسل.. وأغنية "بيلا تشاو" لي رائعة

يعيش ماليك تشاو فترة مميزة مع نيوكاسل، بعدما تحول سريعًا إلى أحد نجوم الفريق ومحبوب الجماهير، التي ابتكرت له أغنية خاصة مستوحاة من "بيلا تشاو" الشهيرة.

المدافع الألماني صاحب الـ22 عامًا حجز مكانًا أساسيًا في تشكيل إيدي هاو، ليزيح فابيان شار من مركزه، ويصبح أحد أبرز عناصر الخط الخلفي للفريق.

تشاو تحدث عن الأغنية قائلًا لموقع فوتبول إيطاليا: "لا أعرف من الذي ألفها، لكنها رائعة".

وكشف "عائلتي وأصدقائي لم يصدقوا الأمر عندما سمعوها. حتى في غرفة العلاج أصبح اللاعبون يرددونها".

وواصل "سعيد جدا بإندماجي سريعا مع الفريق".

أداء تشاو المميز عزز العلاقة مع الجماهير، إذ يقدم أرقامًا قوية في البريميرليج، بنسبة تمرير ناجحة وصلت إلى 93%، وأكثر من خمس استخلاصات للكرة في المباراة الواحدة.

إيدي هاو المدير الفني أيضا أشاد بتأقلمه السريع، قائلًا: "أكبر إشادة يمكنني توجيهها له هي أنه اندمج بسرعة كبيرة، يشعر وكأنه في بيته".

وفي المقابل، يبدو أن ميلان قد يشعر بشيء من الندم بعد رحيله، خاصة مع اعتماد النادي على دي وينتر وبعض العناصر الشابة بدلًا من التعاقد مع بديل جاهز.

لكن في نيوكاسل، وجد تشاو بداية جديدة وجماهيرًا تحتفي به في كل مباراة.

