بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا

رغم قرار رابطة الدوري الإسباني بإلغاء مباراة برشلونة وفياريال التي كان من المقرر إقامتها في ميامي وعودتها إلى إسبانيا، يبدو أن الدوري الإيطالي لن يعيد النظر في خطته لإقامة مباراة ميلان وكومو في أستراليا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" أعلنت إلغاء المباراة المقررة في ديسمبر بعد موجة احتجاجات من الأندية والجماهير، شملت وقوف بعض الفرق دون حركة في الدقائق الأولى لمبارياتها اعتراضا على إقامة مباريات رسمية خارج إسبانيا.

ورغم الجدل المتزايد، أشارت صحيفة "توتو ميركاتو ويب" إلى أن الوضع مختلف في إيطاليا، وأن هناك احتمالاً ضعيفاً لتكرار ما حدث في إسبانيا.

الصحيفة أوضحت أن الرابطة الإيطالية للاعبين (AIC) لا تخطط لأي احتجاجات حالياً، وأن موقفها يتركز على منع تكرار هذه التجارب مستقبلاً أكثر من الاعتراض على هذه المباراة تحديداً.

كما أن الفارق الآخر يتمثل في هوية الجهة الداعمة للفكرة، إذ كانت رابطة الدوري الإسباني هي صاحبة المبادرة في مشروع ميامي، بينما يأتي الضغط لإقامة مباراة ميلان وكومو في بيرث من جانب ميلان نفسه، لأسباب تسويقية تهدف إلى تعزيز العلامة التجارية للنادي في السوق الأسترالي.

وذلك ليس من أجل العائد المالي المحدود المتوقع من اللقاء والمقدر بـ8 إلى 9 ملايين يورو.

ومن المقرر إقامة مواجهة ميلان وكومو في فبراير المقبل بأستراليا.

بينما مواجهة برشلونة أمام فياريال كان مقرر له 21 ديسمبر المقبل في مدينة ميامي الأمريكية.