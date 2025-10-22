ماكتوميناي بعد خسارة نابولي القاسية: علينا أن نبقى هادئين

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 17:57

كتب : FilGoal

سكوت ماكتوميناي - نابولي

طالب سكوت ماكتوميناي زملاءه في نابولي بعدم المبالغة في رد الفعل عقب الخسارة الثقيلة أمام أيندهوفن بنتيجة 6-2 في دوري أبطال أوروبا.

ماكتوميناي سجل هدفين في المباراة، لكن نابولي انهار في الدقائق الأخيرة ليتلقى هزيمة وصفت بالصادمة أمام بطل هولندا.

وقال ماكتوميناي في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي: "هذه هي كرة القدم، عليك أن تتقبل الأمر. كان علينا الدفاع بشكل أفضل عندما لعبنا بعشرة لاعبين، وألا ننهار كما حدث في آخر ربع ساعة".

وأضاف "في كرة القدم دائماً هناك مباراة قادمة بسرعة. علينا أن ننسى مشاعر الإحباط ونواصل التحسن".

وسجل أيندهوفن ثلاثة أهداف في آخر عشر دقائق ليحسم اللقاء بنتيجة كبيرة.

وتابع لاعب الوسط الاسكتلندي "كانت لحظات غريبة، فجأة وجدنا أنفسنا متأخرين. كنا نلعب بشكل جيد، لكن هذه كرة القدم".

واختتم "الموسم ما زال طويلاً. يجب أن نكون هادئين ولا نفقد السيطرة، مباراة تلو الأخرى. اليوم لم يكن يومنا، لكن علينا أن نكون أفضل في المرة المقبلة".

وبذلك تلقى نابولي خسارته الثانية في البطولة بعد أداء كارثي في آيندهوفن.

دوري أبطال أوروبا نابولي سكوت ماكتوميناي
