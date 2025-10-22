المساهمة السادسة لـ زيزو.. وبنشرقي رابع الهدافين العرب في الدوري

افتتح أشرف بنشرقي التسجيل للأهلي في شباك الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري.

وسجل بنشرقي من صناعة أحمد زيزو في شباك الاتحاد.

ورفع أحمد زيزو مساهماته مع الأهلي إلى المساهمة السادسة في الدوري خلال سبع مباريات خاضهم مع الفريق.

ونجح زيزو في تسجيل هدفين وصناعة 4 آخرين في 7 مباريات بالدوري المصري.

وبشكل عام وصل زيزو إلى الصناعة رقم 48 في الدوري ويتبقى له صناعة هدفين فقط ليصل إلى الرقم 50.

video:1 أشرف بن شرقي يفتتح التسجيل لفريق الأهلي في مرمى الاتحاد

(الأهلي 1-0 الاتحاد) pic.twitter.com/hSunNaLZwV — ON Sport (@ONTimeSports) October 22, 2025

أما بنشرقي فسجل للمباراة الثانية على التوالي لصالح الأهلي بعد هدفه أمام كهرباء الإسماعيلية.

وبذلك وصل بنشرقي للمساهمة الرابعة هذا الموسم بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

وبات بنشرقي رابع الهدافين العرب في الدوري المصري بعدما وصل إلى 31 هدفا بالتساوي مع السوداني عمر النور.

ويفصل بنشرقي 4 أهداف فقط لمعادلة كل من التونسي علي معلول واليمني علي محسن أصحاب الـ 35 هدفا.

بينما ينفرد التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك بصدارة الهدافين العرب برصيد 55 هدفا.