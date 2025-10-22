تقارير: حكيم زياش إلى الوداد

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 16:47

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب أمام كرواتيا

أصبح المغربي حكيم زياش قريبا من الانتقال إلى الوداد في صفقة انتقال حر، وفقا لموقع telquel.

وأوضح التقرير أن البالغ من العمر 32 وقع على عقود انضمامه إلى الوداد.

وسينضم زياش إلى الوداد بعدما انفصل منذ مدة عن الدحيل القطري.

ولم يعلن الوداد عن الصفقة بشكل رسمي إلى الآن، غير أن تقارير عديدة تحدثت عن توصل الطرفين لاتفاق نهائي.

ويستهدف حكيم زياش العودة لصفوف منتخب المغرب قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا في ديسمبر المقبل.

ويعتبر زياش لاعبا حرا بعد رحيله عن الدحيل القطري في يوليو الماضي.

وانضم زياش إلى جالاتا سراي في 2023 معارا، قبل أن يصبح انتقاله نهائيا في يوليو 2024.

غير أن تجربته مع النادي التركي لم تكن ناجحة بسبب تعرضه لإصابات متكررة أثرت على مستواه وأبعدته عن عدد كبير من المباريات.

وانتقل زياش بعدها إلى الدحيل في يناير الماضي ورحل عقب مرور ستة أشهر.

ولعب زياش مع الدحيل في 13 مباراة وسجل هدفا وصنع مثله.

