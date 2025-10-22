دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم بوتسواني لإدارة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي ذهابا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، بتعيين طاقم حكام من بوتسوانا لإدارة مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من دوري الأبطال بين بيراميدز والتأمين الإثيوبي.

ويدير الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا إدارة اللقاء، ويعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، ويراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار.

ويلعب بيراميدز يومي 26 و30 أكتوبر الجاري ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراتين في القاهرة.

ولذلك سيلعب بيراميدز مباراة الاتحاد السكندري في الدوري في موعدها السابق وهو يوم 2 نوفمبر المقبل.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يلعب بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا في القاهرة.

ورفض كاف ملعب الفريق الإثيوبي في أديس أبابا، ولذلك قرر نقل مباراته مع بيراميدز هناك إلى القاهرة.