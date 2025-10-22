دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم بوتسواني لإدارة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي ذهابا

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 16:39

كتب : محمد جمال

فيستون ماييلي - بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، بتعيين طاقم حكام من بوتسوانا لإدارة مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من دوري الأبطال بين بيراميدز والتأمين الإثيوبي.

ويدير الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا إدارة اللقاء، ويعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

أخبار متعلقة:
جوائز كاف – إمام عاشور وإبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز ينافسون على أفضل لاعب داخل القارة جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة الرابع على التوالي.. بيراميدز يتقدم نحو المقدمة بثنائية في فاركو

ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، ويراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار.

ويلعب بيراميدز يومي 26 و30 أكتوبر الجاري ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراتين في القاهرة.

ولذلك سيلعب بيراميدز مباراة الاتحاد السكندري في الدوري في موعدها السابق وهو يوم 2 نوفمبر المقبل.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يلعب بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا في القاهرة.

ورفض كاف ملعب الفريق الإثيوبي في أديس أبابا، ولذلك قرر نقل مباراته مع بيراميدز هناك إلى القاهرة.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لحسم ملف مدرب المنتخب الأولمبي تشكيل المصري - الساعي أساسي.. ودغموم وطمين على مقاعد البدلاء أمام سموحة زيزو يقود الأحمر للصدارة مؤقتا.. الأهلي يواصل انتصاراته في الدوري ويهزم الاتحاد مران الزمالك - انتظام شحاتة ومنسي يبدأ المرحلة التأهيلية الأخيرة في الجول ينفرد بقائمة حكام السوبر المصري 2025 بعد تسجيله في شباك الأهلي.. فادي فريد يعادل نصف القوة الهجومية للاتحاد زيزو يتخطى معلول ويقترب من تريكة في الأهداف من ركلات جزاء بـ الدوري المصري المساهمة السادسة لـ زيزو.. وبنشرقي رابع الهدافين العرب في الدوري
أخر الأخبار
في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لحسم ملف مدرب المنتخب الأولمبي 7 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل المصري - الساعي أساسي.. ودغموم وطمين على مقاعد البدلاء أمام سموحة 32 دقيقة | الدوري المصري
زيزو يقود الأحمر للصدارة مؤقتا.. الأهلي يواصل انتصاراته في الدوري ويهزم الاتحاد 34 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - انتظام شحاتة ومنسي يبدأ المرحلة التأهيلية الأخيرة 35 دقيقة | الدوري المصري
في الجول ينفرد بقائمة حكام السوبر المصري 2025 37 دقيقة | الدوري المصري
بعد تسجيله في شباك الأهلي.. فادي فريد يعادل نصف القوة الهجومية للاتحاد 58 دقيقة | الدوري المصري
زيزو يتخطى معلول ويقترب من تريكة في الأهداف من ركلات جزاء بـ الدوري المصري 59 دقيقة | الدوري المصري
ماليك تشاو: سعيد بإندماجي سريعا مع نيوكاسل.. وأغنية "بيلا تشاو" لي رائعة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515717/دوري-أبطال-إفريقيا-طاقم-تحكيم-بوتسواني-لإدارة-مباراة-بيراميدز-والتأمين-الإثيوبي-ذهابا