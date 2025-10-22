انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 16:28

كتب : FilGoal

محمد بن رمضان - الأهلي ضد الاتحاد

تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

نهاية المباراة

ق94 تسديدة قوية من بن رمضان لكن إنقاذ رائع من صبحي سليمان

ق90 احتساب 6 دقائق وقت بدل من الضائع

ق85 طرد كريم الديب بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية للاعتراض

ق83 مشاركة عمر كمال ومحمد شكري بدلا من أحمد زيزو وتريزيجيه

ق78 طرد أحمد نبيل كوكا

ق77 مشاركة أحمد عبد القادر بدلا من بنشرقي

ق70 خروج جراديشار ومروان عطية ونزول طاهر وديانج

ق69 جوووول فادي فريد من صناعة أبو بكر ليادي

ق62 جوووول أحمد زيزو يسجل من ركلة الجزاء

ق61 احتساب ركلة جزاء للأهلي

ق59 العودة لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على محمد عبد الغني

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 فيفور أكيم يسدد لكن أعلى العارضة بقليل

ق21 إنقاذ من على خط مرمى محمد الشناوي من مدافع الأهلي

ق15 جووووول بنشرقي

ق12 تسديدة قوية من محمد هاني لكن يتصدى صبحي سليمان

ق11 القائم يمنع الأول لتريزيجيه بعد تمريرة رائعة من بنشرقي

ق9 بطاقة صفراء لأحمد كوكا

ق2 مهارة فردية من زيزو لكن يسددها بجوار القائم

انطلاق المباراة

الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
