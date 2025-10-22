مباشر الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. مشاركة ديانج وطاهر

محمد بن رمضان - الأهلي ضد الاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

ق70 خروج جراديشار ومروان عطية ونزول طاهر وديانج

ق69 جوووول فادي فريد

ق62 جوووول أحمد زيزو يسجل من ركلة الجزاء

ق61 احتساب ركلة جزاء للأهلي

ق59 العودة لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على محمد عبد الغني

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 فيفور أكيم يسدد لكن أعلى العارضة بقليل

ق21 إنقاذ من على خط مرمى محمد الشناوي من مدافع الأهلي

ق15 جووووول بنشرقي

ق12 تسديدة قوية من محمد هاني لكن يتصدى صبحي سليمان

ق11 القائم يمنع الأول لتريزيجيه بعد تمريرة رائعة من بنشرقي

ق9 بطاقة صفراء لأحمد كوكا

ق2 مهارة فردية من زيزو لكن يسددها بجوار القائم

انطلاق المباراة

الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
