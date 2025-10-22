بسبب المشاركة الإفريقية.. تأجيل مباراة إنبي وبيراميدز وإقامة مواجهة الاتحاد في موعدها

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 16:24

كتب : محمد جمال

بيراميدز

قررت رابطة الأندية المصرية تاجيل مباراة إنبي ضد بيراميدز في الجولة 12 من الدوري المصري والمقرر لها يوم 29 أكتوبر الجاري.

وستقام المباراة في يوم 10 فبراير المقبل، وذلك بسبب مشاركة بيراميدز في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب بيراميدز يومي 26 و30 أكتوبر الجاري ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراتين في القاهرة.

ولذلك سيلعب بيراميدز مباراة الاتحاد السكندري في الدوري في موعدها السابق وهو يوم 2 نوفمبر المقبل.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يلعب بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا في القاهرة.

ورفض كاف ملعب الفريق الإثيوبي في أديس أبابا، ولذلك قرر نقل مباراته مع بيراميدز هناك إلى القاهرة.

بيراميدز إنبي الدوري المصري
