تشكيل الاتحاد - فادي فريد يقود هجوم الاتحاد أمام الأهلي.. وإيبوكا على الدكة

يقود فادي فريد تشكيل الاتحاد السكندري في مواجهة الأهلي المرتقبة بالدوري.

ويلعب الاتحاد ضد الأهلي بعد قليل ضمن الجولة 12 من المسابقة.

بينما يتواجد المهاجم النيجيري جون إيبوكا على مقاعد بدلاء الفريق السكندري.

وأعلن تامر مصطفى تشكيل الاتحاد أمام الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: كريم الديب - مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – عمرو صالح

الوسط: محمد توني - محمد متولي "كناريا"

أمامهما: أبو بكر ليادي - فيفور أكيم – - عبد الغني محمد

الهجوم: فادي فريد.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، وذلك بعدما فاز في المباراة الماضية على المقاولون العرب.

بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 18 نقطة ولا يزال له مباراة أخرى بخلاف مواجهة الاتحاد السكندري.