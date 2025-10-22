تشكيل الأهلي – جراديشار يقود الهجوم أمام الاتحاد السكندري

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 15:52

كتب : أحمد الخولي

جراديشار - الأهلي - إيجل نوار

عاد نيتس جراديشار للظهور في تشكيل الأهلي الأساسي، وذلك في مواجهة الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة 11 من الدوري المصري.

ودفع يس توروب مدرب الأهلي بالمهاجم السلوفيني في التشكيل الأساسي، وذلك في ظل غياب محمد شريف للإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – تريزيجيه

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – نيتس جراديشار – أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - عمر كمال – أحمد رمضان – أحمد عبد القادر – محمد شكري – أفشة – مصطفى العش – أليو ديانج – طاهر محمد

ويأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 18 نقطة ولا يزال له مباراة أخرى بخلاف مواجهة الاتحاد السكندري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، وذلك بعدما فاز في المباراة الماضية على المقاولون العرب.

الأهلي الدوري المصري زيزو الاتحاد السكندري
