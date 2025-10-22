ديمبيلي: لم أصل إلى كامل لياقتي.. وإنريكي طلب مني الانتظار

يرى عثمان ديمبيلي نجم باريس باريس سان جيرمان أنه لم يصل إلى الجاهزية الكاملة رغم عودته للمشاركة في مباريات فريقه.

وسجل ديمبيلي في فوز باريس سان جيرمان العريض على باير ليفركوزن 7-2 ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وقال عثمان ديمبيلي في تصريحات للصحفيين: "تسجيل 7 أهداف أمام ليفركوزن أمر مهم وعلينا الحفاظ على هذا المستوى. ما زلنا في النصف الأول من الموسم ونخوض المباريات بكامل التركيز في أوروبا وكذلك محليا".

وأضاف "لم أصل إلى كامل لياقتي بعد لكني أستعيد مستواي تدريجيا. اردت العودة في الأسبوع الماضي من الدوري لكن المدرب (لويس إنريكي) طلب مني الانتظار".

سباعية سان جيرمان سجلها باتشو ونونو مينديش وفيتينيا وعثمان ديمبيلي وخفيتشيا كفاراتسخيليا، وديزيري دوي هدفين.

بينما سجل ثنائية باير ليفركوزن جريمالدو وأليكس جارسيا.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى النقطة 9 في صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا، وتوقف رصيد ليفركوزن عند النقطة 2 في المركز الـ27.