ديمبيلي: لم أصل إلى كامل لياقتي.. وإنريكي طلب مني الانتظار

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 15:49

كتب : FilGoal

ليفربول - باريس سان جيرمان - عثمان ديمبيلي

يرى عثمان ديمبيلي نجم باريس باريس سان جيرمان أنه لم يصل إلى الجاهزية الكاملة رغم عودته للمشاركة في مباريات فريقه.

وسجل ديمبيلي في فوز باريس سان جيرمان العريض على باير ليفركوزن 7-2 ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وقال عثمان ديمبيلي في تصريحات للصحفيين: "تسجيل 7 أهداف أمام ليفركوزن أمر مهم وعلينا الحفاظ على هذا المستوى. ما زلنا في النصف الأول من الموسم ونخوض المباريات بكامل التركيز في أوروبا وكذلك محليا".

أخبار متعلقة:
أبطال أوروبا - أدار نهائي اليورو.. لوتكسيه حكما لمواجهة ليفربول أمام فرانكفورت وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا هالاند 52 × 50.. النرويجي لا يتوقف ويتفوق على 9 فرق في دوري أبطال أوروبا كومباني: نحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.. ومواجهة بافوس لم تكن سهلة

وأضاف "لم أصل إلى كامل لياقتي بعد لكني أستعيد مستواي تدريجيا. اردت العودة في الأسبوع الماضي من الدوري لكن المدرب (لويس إنريكي) طلب مني الانتظار".

سباعية سان جيرمان سجلها باتشو ونونو مينديش وفيتينيا وعثمان ديمبيلي وخفيتشيا كفاراتسخيليا، وديزيري دوي هدفين.

بينما سجل ثنائية باير ليفركوزن جريمالدو وأليكس جارسيا.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى النقطة 9 في صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا، وتوقف رصيد ليفركوزن عند النقطة 2 في المركز الـ27.

ديمبيلي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم تودور: يوفنتوس يسير في الطريق الصحيح وكنا نستحق هدفا أمام ريال مدريد بعد تألقه أمام موناكو.. فيكاريو: لم نقم بالأساسيات ومستوانا يجب أن يكون أعلى ترتيب أبطال أوروبا - خسارة كاراباج الأولى.. ويوفنتوس دون انتصار عقب 3 جولات أردا جولر: أشعر بأهميتي بفضل تشابي ألونسو ماريسكا: مشاهدة إستيفاو ممتعة ويشبه بالمر.. وديلاب يقترب من العودة تقييم صلاح أمام فرانكفورت من الصحف الإنجليزية إيكيتيكي: لولا فرانكفورت لما وصلت إلى هنا
أخر الأخبار
لودي يطالب الهلال بكامل مستحقاته حتى 2028.. ويدرس عروض الدوري الإنجليزي 12 دقيقة | سعودي في الجول
انتخابات الأهلي – الدماطي: هدفنا التنمية والاستثمار في النادي 17 دقيقة | الدوري المصري
رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 32 دقيقة | الدوري المصري
مدير التطوير في الاتحاد المغربي يكشف سر نهضة الكرة المحلية.. ويوجه رسالة لـ معالي 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) سندرلاند.. جووووول التعادل 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أشرف صبحي يجتمع مع أبو ريدة لبحث كيفية دعم المنتخبات المصرية ساعة | الكرة المصرية
قائمة ريال مدريد - عودة الرباعي المصاب لمواجهة برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
مران الزمالك – قرار من فيريرا للاعبين قبل لقاء البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/515711/ديمبيلي-لم-أصل-إلى-كامل-لياقتي-وإنريكي-طلب-مني-الانتظار