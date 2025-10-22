سكاي: تونالي يجدد تعاقده مع نيوكاسل

كشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي جدد تعاقد لاعبه الإيطالي ساندرو تونالي.

وقالت الصحيفة إن نيوكاسل جدد تعاقد تونالي حتى عام 2029 في سرية تامة.

وذلك خلال فترة إيقاف تونالي السابقة لمدة 10 شهور بسبب قضية المراهنات. من أجل حماية اللاعب والنادي من الناحية المالية.

كما يوجد في العقد خيار التجديد لعام إضافي إذا تم تفعيله سيبقى لاعب الوسط الإيطالي مع نيوكاسل حتى عام 2030.

وقطع نيوكاسل الطريق أمام الأندية التي ترغب في ضم تونالي وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني.

تونالي البالغ من العمر 25 عاما انضم لصفوف نيوكاسل يونايتد قادما من ميلان الإيطالي في عام 2023.

