قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق الملكي لمواجهة يوفنتوس.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويغيب عن القائمة الخماسي المصاب ترينت ألكسندر أرنولد، وداني كاربخال، وأنطونيو رودريجر ودين هاوسن وديفيد ألابا.

فيما عاد فيرلاند ميندي إلى القائمة لأول مرة منذ 6 أشهر، بعد تعافيه من الإصابة.

يذكر أن ألكسندر أرنولد خاض التدريبات الجماعية مع ريال مدريد في اليومين الأخيرين.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليز

الدفاع: إيدير ميليتاو - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - فيرلاند ميندي

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - تياجو

الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك - كيليان مبابي - رودريجو جارسيا - جونزالو - إبراهيم دياز - فرانكو ماستانتونو