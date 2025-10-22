راشفورد: كلاسيكو ريال مدريد؟ انتقلت لبرشلونة من أجل ذلك

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 14:59

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - برشلونة

أعرب ماركوس راشفورد لاعب برشلونة عن حماسه الشديد لخوض مواجهة ريال مدريد المرتقبة.

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد يوم الأحد المقبل ضمن الدوري الإسباني.

وقال ماركوس راشفورد لاعب برشلونة عبر قناة ناديه: "تنتظرنا مباراة كبرى ضد ريال مدريد، جئت إلى هنا من أجل مثل هذه المباريات وأتطلع للمشاركة بها وتقديم أفضل ما لدي".

أخبار متعلقة:
تأكد غيابه عن الكلاسيكو.. رفض استئناف برشلونة على طرد فليك قبل كلاسيكو ريال مدريد.. رافينيا يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب دام نحو شهر برشلونة يصدر بيانا حول إلغاء إقامة مباراته ضد فياريال في ميامي برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في أبطال أوروبا ورقم قياسي لـ يامال

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة.

وأضاف راشفورد "مباراة أولمبياكوس كانت رائعة. سعيد من أجل الجماهير وبتسجيلي هدفين وكذلك تسجيل فيرمين لوبيز هاتريك. نحن نركز الآن على المباراة القادمة".

وتغلب برشلونة على أولمبياكوس بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في افتتاح الجولة الثالثة من البطولة.

Image

وانتهى الشوط الأول بهدفين دون مقابل سجلهما فيرمين لوبيز في الدقيقتين 7 و39.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أيوب الكعبي هدف تقليص الفارق لأولمبياكوس في الدقيقة 50 قبل أن يتم إلغاء الهدف بسبب لمسة يد ثم العودة لاحتساب ركلة جزاء على إيريك جارسيا.

ونجح أيوب الكعبي في تسجيل هدف أولمبياكوس من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وتعرض هيزي لاعب أولمبياكوس للطرد بسبب بطاقتين صفراوتين في الدقيقة 59.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبرشلونة بعد العودة لتقنية الفيديو ومشاهدة عرقلة ماركوس راشفورد.

وسجل لامين يامال ركلة الجزاء في الدقيقة 68.

ونجح راشفورد في تسجيل هدفين بالدقيقتين 74 و80.

ينما سجل فيرمين لوبيز ثالث أهدافه "هاتريك" في الدقيقة 76.

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين وهزيمة، بينما أولمبياكوس تجمد رصيده عند نقطة واحدة.

راشفورد برشلونة ريال مدريد
نرشح لكم
كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك فياريال يهاجم رابطة الدوري الإسباني بعد إلغاء إقامة مباراة برشلونة في ميامي تأكد غيابه عن الكلاسيكو.. رفض استئناف برشلونة على طرد فليك قبل كلاسيكو ريال مدريد.. رافينيا يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب دام نحو شهر فليك: لامين يامال سيكون جاهزا بسنبة 100% أمام ريال مدريد برشلونة يصدر بيانا حول إلغاء إقامة مباراته ضد فياريال في ميامي إلغاء إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي رومانو: إندريك يقرر الرحيل عن ريال مدريد في يناير
أخر الأخبار
قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 24 دقيقة | الدوري المصري
اللجنة الأولمبية توجه بمتابعة الجندي ولوكا لتحقيقات القيم في أزمة لاعبي تنس الطاولة 26 دقيقة | رياضات أخرى
سموحة يهدي الأهلي صدارة الدوري بتعادل سلبي أمام المصري 26 دقيقة | الدوري المصري
كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام السوبر المصري 2025 36 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة كهربا وغياب ربيعة.. العين يفوز على القادسية في دوري أبطال الخليج 37 دقيقة | المحترفون
بلباو يوقف انتصارات كاراباج أجدام.. وأوسيمين يقود جالاتاسراي للفوز الثاني بـ دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) يوفنتوس.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 3 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515708/راشفورد-كلاسيكو-ريال-مدريد-انتقلت-لبرشلونة-من-أجل-ذلك