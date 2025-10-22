راشفورد: كلاسيكو ريال مدريد؟ انتقلت لبرشلونة من أجل ذلك
الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 14:59
كتب : FilGoal
أعرب ماركوس راشفورد لاعب برشلونة عن حماسه الشديد لخوض مواجهة ريال مدريد المرتقبة.
ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد يوم الأحد المقبل ضمن الدوري الإسباني.
وقال ماركوس راشفورد لاعب برشلونة عبر قناة ناديه: "تنتظرنا مباراة كبرى ضد ريال مدريد، جئت إلى هنا من أجل مثل هذه المباريات وأتطلع للمشاركة بها وتقديم أفضل ما لدي".
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة.
وأضاف راشفورد "مباراة أولمبياكوس كانت رائعة. سعيد من أجل الجماهير وبتسجيلي هدفين وكذلك تسجيل فيرمين لوبيز هاتريك. نحن نركز الآن على المباراة القادمة".
وتغلب برشلونة على أولمبياكوس بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في افتتاح الجولة الثالثة من البطولة.
وانتهى الشوط الأول بهدفين دون مقابل سجلهما فيرمين لوبيز في الدقيقتين 7 و39.
ومع بداية الشوط الثاني سجل أيوب الكعبي هدف تقليص الفارق لأولمبياكوس في الدقيقة 50 قبل أن يتم إلغاء الهدف بسبب لمسة يد ثم العودة لاحتساب ركلة جزاء على إيريك جارسيا.
ونجح أيوب الكعبي في تسجيل هدف أولمبياكوس من ركلة جزاء في الدقيقة 54.
وتعرض هيزي لاعب أولمبياكوس للطرد بسبب بطاقتين صفراوتين في الدقيقة 59.
واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبرشلونة بعد العودة لتقنية الفيديو ومشاهدة عرقلة ماركوس راشفورد.
وسجل لامين يامال ركلة الجزاء في الدقيقة 68.
ونجح راشفورد في تسجيل هدفين بالدقيقتين 74 و80.
ينما سجل فيرمين لوبيز ثالث أهدافه "هاتريك" في الدقيقة 76.
ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين وهزيمة، بينما أولمبياكوس تجمد رصيده عند نقطة واحدة.