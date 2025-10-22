راشفورد: كلاسيكو ريال مدريد؟ انتقلت لبرشلونة من أجل ذلك

أعرب ماركوس راشفورد لاعب برشلونة عن حماسه الشديد لخوض مواجهة ريال مدريد المرتقبة.

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد يوم الأحد المقبل ضمن الدوري الإسباني.

وقال ماركوس راشفورد لاعب برشلونة عبر قناة ناديه: "تنتظرنا مباراة كبرى ضد ريال مدريد، جئت إلى هنا من أجل مثل هذه المباريات وأتطلع للمشاركة بها وتقديم أفضل ما لدي".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة.

وأضاف راشفورد "مباراة أولمبياكوس كانت رائعة. سعيد من أجل الجماهير وبتسجيلي هدفين وكذلك تسجيل فيرمين لوبيز هاتريك. نحن نركز الآن على المباراة القادمة".

وتغلب برشلونة على أولمبياكوس بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في افتتاح الجولة الثالثة من البطولة.

وانتهى الشوط الأول بهدفين دون مقابل سجلهما فيرمين لوبيز في الدقيقتين 7 و39.