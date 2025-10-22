جوائز كاف - صلاح على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 14:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح حفل إيرث شوت

ينافس محمد صلاح قائد منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2025.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء المرشحين العشرة للجائزة، وجاء صلاح على رأسهم.

وقاد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026.

كما قاد فريقه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ويتنافس صلاح مع الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز الذي قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي.

ويتواجد أيضا النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي صاحب الجائزة العام الماضي.

ويعد المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان أبرز المرشحين للجائزة، بعدما قاد فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كما يتواجد مواطنه أسامة المليوي لاعب نهضة بركان الذي حصد لقب كأس الكونفدرالية.

وتضم القائمة كل من الكاميروني فرانك أنجيسا لاعب نابولي، والثنائي السنغالي باب ماتار سار من توتنام وإليمان ندياي من إيفرتون، والغيني سريهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند والجابوني دينيس بوانجا نجم لوس أنجلوس إف سي.

يذكر أن محمد صلاح توج بالجائزة في 2017 و2018.

محمد صلاح أشرف حكيمي جوائز كاف
